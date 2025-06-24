Пропагандистські консультації VOKS2025 в Угорщині щодо України виявилися маніпуляцією Орбана напередодні виборів - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України назвали так звані національні консультації VOKS2025, що були проведені в Угорщині з ініціативи уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо вступу України до Європейського Союзу - пропагандистськими та маніпулятивними, спрямованими проти українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на коментар МЗС.

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В українському зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Україна поважає тих угорців, які взяли в них участь, включно з тими, хто має думку, яка не збігається з думкою Києва. А також готова "чути їхні застереження та розʼяснювати свою позицію".

У той же час, зауважили, що це була маніпулятивна ініціатива, ціл якої зрозуміла.

Важко сумніватися у загальній маніпулятивній меті цієї акції угорського уряду, яка не має нічого спільного з принципами демократичності, відкритості та прозорості волевиявлення. Угорський уряд доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат. Консультації супроводжувало агресивне нагнітання безпідставної ненависті до всього, що пов'язане з Україною. Така інформаційна кампанія триває вже багато місяців. Угорські посадовці вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування угорських громадян - зазначили в МЗС.

Як зазначили в офіційному коментарі, справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду Орбана на уявного зовнішнього ворога.

У МЗС переконані, що вступ України до Європейського Союзу – у стратегічних інтересах самої Угорщини.

Він забезпечить як стабільність в регіоні загалом, так і захист і благополуччя для всіх громадян України, включно з членами угорської національної меншини. Саме тому її лідери раніше зверталися до Премʼєр-міністра Угорщини з проханням не блокувати вступ України до ЄС - зазначили у міністерстві.

Також наголошується, що уряд Угорщини мав би підтримати переговори щодо вступу України до ЄС. Адже саме під час переговорного процесу є можливість обговорити та узгодити всі моменти процесу.

В українському МЗС резюмували, що членство України в ЄС зміцнить всю європейську спільноту, збільшить стабільність та безпеку, відкриє нові можливості для європейського бізнесу, посилить ЄС завдяки українським технологіям, цифровізації, відновлюваній енергетиці, логістиці, та іншим сферам. Україна прагне до конструктивного партнерства з усіма країнами-членами ЄС, зокрема і з Угорщиною, для побудови сильнішої, безпечнішої та процвітаючої Європи.

"Це стукіт у двері": Орбан закликає угорців голосувати проти вступу України до ЄС

Нагадаємо

Так зване загальнонаціональне опитування Voks 2025 ініціював прем'єр-міністр Віктор Орбан, заявляючи, що просто хоче дізнатися думку населення щодо єдиного запитання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" Воно тривало в Угорщині з 14 квітня по 20 червня. Поки офіційно про підсумки не повідомлялося. На урядовому порталі сказано лише, що "голосування за членство України в ЄС Voks 2025 завершилося", і що "уряд незабаром повідомить громадськість про результати голосування".

Але з квітня по червень угорський прем'єр відкрито спонукав відповідати проти. Залякував "трунами з угорськими солдатами", збіднінням угорських фермерів, припливом мігрантів і втратою коштів нібито в разі членства країни-сусідки в ЄС.