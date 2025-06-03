Орбан пообіцяв зробити все можливе, щоб заблокувати вступ України до ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз. Орбан виправдовує це "турботою" про угорські інтереси. Про це Орбан написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Вже кілька тижнів ми закликаємо угорців взяти участь у голосуванні VOKS-2025. Ми їздили по селах, проводили форуми, давали інтерв'ю. Тим часом, звісно, життя триває: літо на дворі, потроху починаються канікули, вечорами тераси переповнені, а вся ситуація в Україні здається такою далекою від війни і всього такого. Але, на жаль, така вже історична доля. Вони не дзвонять і не стукають, а прослизають у прочинені двері. Так і у випадку зі вступом України до Європейського Союзу

Він заявив, що розширення і зміцнення спільноти держав-членів - це благородна ідея, але "бюрократи в Брюсселі хочуть проштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян".

Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням: політичний порятунок і хороший бізнес посеред програної війни. Але угода завдасть шкоди європейським сім'ям. Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості. Звичайно, бюрократам байдуже, куди підуть гроші європейців. Їм байдуже, чи це Дебрецен чи Харків, Варшава чи Київ, Братислава чи Львів. Але нам не байдуже.Ми несемо відповідальність за угорські родини, угорських підприємців та угорських фермерів. Через десять років я не зможу відповісти перед своєю совістю, ні перед собою, ні перед своїми онуками, ні перед країною, якщо не зроблю все зараз, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від лихоманки брюссельської мрії про вступ України