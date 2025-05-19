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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
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Орбан: вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України до ЄС несе загрозу, адже Київ потребує грошей та може втягнути його країну у війну. Також він розкритикував антиросійські санкції.

Орбан: вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини

Сьогодні найбільшою загрозою для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Про це під час виступу на партійному заході очолюваної ним політсили - "Фідес - Угорський громадянський союз" заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє УНН із посиланням на інформаційне агентство Угорщини MTI.

Деталі

За словами політика, він розуміє українців, оскільки "їхня країна розорена", при цьому вона була "недієздатним банкрутом", і до війни, і зараз. Як сказав Орбан, українці "не можуть встояти на ногах, їм потрібні чужі гроші", тому вони хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до Євросоюзу.

Ми не хочемо, щоб вони втягнули нас у свою війну, розорили наших фермерів, перетворили найбезпечнішу країну Європи на гніздо мафії, і ми не хочемо, щоб угорські гроші заходили до них через Брюссель

- сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Він також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив Брюссель у втраті стратегічного бачення.

Нагадаємо

У квітні під час угорського опитування VOKS 2025 прем'єр-міністр країни Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.

Орбан і Фіцо виступили проти скасування права вето у Євросоюзі29.04.25, 02:48 • 5069 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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