Орбан: вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що вступ України до ЄС несе загрозу, адже Київ потребує грошей та може втягнути його країну у війну. Також він розкритикував антиросійські санкції.
Сьогодні найбільшою загрозою для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Про це під час виступу на партійному заході очолюваної ним політсили - "Фідес - Угорський громадянський союз" заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє УНН із посиланням на інформаційне агентство Угорщини MTI.
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За словами політика, він розуміє українців, оскільки "їхня країна розорена", при цьому вона була "недієздатним банкрутом", і до війни, і зараз. Як сказав Орбан, українці "не можуть встояти на ногах, їм потрібні чужі гроші", тому вони хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до Євросоюзу.
Ми не хочемо, щоб вони втягнули нас у свою війну, розорили наших фермерів, перетворили найбезпечнішу країну Європи на гніздо мафії, і ми не хочемо, щоб угорські гроші заходили до них через Брюссель
Він також розкритикував антиросійські санкції, назвавши їх провальними, і звинуватив Брюссель у втраті стратегічного бачення.
Нагадаємо
У квітні під час угорського опитування VOKS 2025 прем'єр-міністр країни Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.
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