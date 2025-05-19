Орбан: вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини

Сьогодні найбільшою загрозою для Угорщини є вступ України до Європейського Союзу. Про це під час виступу на партійному заході очолюваної ним політсили - "Фідес - Угорський громадянський союз" заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, повідомляє УНН із посиланням на інформаційне агентство Угорщини MTI.

За словами політика, він розуміє українців, оскільки "їхня країна розорена", при цьому вона була "недієздатним банкрутом", і до війни, і зараз. Як сказав Орбан, українці "не можуть встояти на ногах, їм потрібні чужі гроші", тому вони хочуть негайно і за будь-яку ціну вступити до Євросоюзу.

Ми не хочемо, щоб вони втягнули нас у свою війну, розорили наших фермерів, перетворили найбезпечнішу країну Європи на гніздо мафії, і ми не хочемо, щоб угорські гроші заходили до них через Брюссель