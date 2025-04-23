Орбан похвалився бюлетенем з позначкою "проти" після опитування в Угорщині щодо вступу України до ЄС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан імовірно проголосував против вступу України до Європейського союзу у межах національної консультації. У відео, розміщеному в соціальних мережах, прем'єр-міністр Віктор Орбан попереджає, що вступ України до ЄС загрожує угорському бізнесу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook угорського прем'єра та видання Magyar Nemzet.
Брюссель і партія Тиса підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував
На одному з опублікованих фото видно, що угорський прем'єр поставив позначку "проти" у графі про підтримку членства України в Євросоюзі.
Радник Орбана Балаш Орбан заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.
Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро призупиненого фінансування Європейського Союзу для відновлення економіки, якщо його оберуть наступного року, і провести референдум щодо того, чи повинна Україна приєднатися до ЄС.