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Орбан похвалився бюлетенем з позначкою "проти" після опитування в Угорщині щодо вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 2640 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.

Орбан похвалився бюлетенем з позначкою "проти" після опитування в Угорщині щодо вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан імовірно проголосував против вступу України до Європейського союзу у межах національної консультації. У відео, розміщеному в соціальних мережах, прем'єр-міністр Віктор Орбан попереджає, що вступ України до ЄС загрожує угорському бізнесу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook угорського прем'єра та видання Magyar Nemzet.

Брюссель і партія Тиса підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував

- підписав публікацію угорський прем’єр.

На одному з опублікованих фото видно, що угорський прем'єр поставив позначку "проти" у графі про підтримку членства України в Євросоюзі.

Радник Орбана Балаш Орбан заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.

Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро призупиненого фінансування Європейського Союзу для відновлення економіки, якщо його оберуть наступного року, і провести референдум щодо того, чи повинна Україна приєднатися до ЄС.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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