Орбан похвалився бюлетенем з позначкою "проти" після опитування в Угорщині щодо вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан імовірно проголосував против вступу України до Європейського союзу у межах національної консультації. У відео, розміщеному в соціальних мережах, прем'єр-міністр Віктор Орбан попереджає, що вступ України до ЄС загрожує угорському бізнесу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook угорського прем'єра та видання Magyar Nemzet.

Брюссель і партія Тиса підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував