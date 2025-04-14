Головний конкурент Орбана обіцяє розблокувати кошти ЄС для Угорщини та провести референдум щодо України

Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро призупиненого фінансування Європейського Союзу для відновлення економіки, якщо його оберуть наступного року, і провести референдум щодо того, чи повинна Україна приєднатися до ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Видання вказує, що днями міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило прогноз кредитного рейтингу Угорщини до негативного зі стабільного на тлі зростаючих ризиків для фіскальної стабільності через торгові війни, зниження надходжень коштів ЄС і високі витрати на обслуговування боргу на тлі послаблення бюджету напередодні виборів 2026 року.

Правий прем’єр-міністр Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, веде серію постійних баталій з ЄС щодо реформ у сфері верховенства права, це призвело до призупинення фінансування, що вдарило по економіці, обтяженій роками високої інфляції - йдеться у статті.

Зазначається, що деякі опитування показують, що правоцентристська партія Угорщини "Тиса" обігнала націоналістську "Фідес" Орбана в опитуваннях громадської думки після двох років майже стагнації та нових ризиків для економіки Угорщини, що залежить від експорту, через тарифи США на імпорт з ЄС.

"Угорщина знову буде гордим і надійним союзником НАТО. Угорщина знову буде повноправним членом ЄС", - пообіцяв Мадьяр своїм прихильникам після представлення результатів загальнонаціонального опитування, яке, за його словами, ляже в основу порядку денного уряду.

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У той час як уряд Орбана очікує, що економічне зростання прискориться до 2,5% цього року, S&P бачить зростання лише на 1,5%, що покриє найслабший трирічний період до національних виборів за 15 років правління Орбана.

Розблокування лише коштів ЄС могло б підняти економіку принаймні на 1%, що дасть додаткові 800 мільярдів форинтів (2,22 мільярда доларів - рад.) для бюджету - сказав Мадьяр.

Оцінюючи результати опитування, він зазначив, що питання членства України в ЄС викликає розбіжності, тому він проведе обов'язковий референдум з цього питання, коли будуть визначені точні умови вступу України.

"Орбан, який рішуче виступає проти надання Україні військової допомоги НАТО та ЄС, каже, що членство країни в ЄС зруйнує угорських фермерів та економіку в цілому", - додають автори.

Нагадаємо

Цього тижня Угорщина почне розсилати бюлетені для опитування громадян щодо підтримки членства України в ЄС. Угорський уряд продовжує висловлювати занепокоєння щодо цього питання.

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