Главный конкурент Орбана обещает разблокировать средства ЕС для Венгрии и провести референдум по Украине

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал разблокировать миллиарды евро приостановленного финансирования Европейского Союза для восстановления экономики, если его изберут в следующем году, и провести референдум о том, должна ли Украина присоединиться к ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание указывает, что на днях международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило прогноз кредитного рейтинга Венгрии до негативного со стабильного на фоне растущих рисков для фискальной стабильности из-за торговых войн, снижения поступлений средств ЕС и высоких затрат на обслуживание долга на фоне ослабления бюджета в преддверии выборов 2026 года.

Правый премьер-министр Виктор Орбан, находящийся у власти с 2010 года, ведет серию постоянных баталий с ЕС по поводу реформ в сфере верховенства права, это привело к приостановке финансирования, что ударило по экономике, отягощенной годами высокой инфляции - говорится в статье.

Отмечается, что некоторые опросы показывают, что правоцентристская партия Венгрии "Тиса" обогнала националистическую "Фидес" Орбана в опросах общественного мнения после двух лет почти стагнации и новых рисков для экономики Венгрии, зависящей от экспорта, из-за тарифов США на импорт из ЕС.

"Венгрия снова будет гордым и надежным союзником НАТО. Венгрия снова будет полноправным членом ЕС", - пообещал Мадьяр своим сторонникам после представления результатов общенационального опроса, который, по его словам, ляжет в основу повестки дня правительства.

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В то время как правительство Орбана ожидает, что экономический рост ускорится до 2,5% в этом году, S&P видит рост лишь на 1,5%, что покроет самый слабый трехлетний период до национальных выборов за 15 лет правления Орбана.

Разблокировка только средств ЕС могла бы поднять экономику по крайней мере на 1%, что даст дополнительные 800 миллиардов форинтов (2,22 миллиарда долларов - ред.) для бюджета - сказал Мадьяр.

Оценивая результаты опроса, он отметил, что вопрос членства Украины в ЕС вызывает разногласия, поэтому он проведет обязательный референдум по этому вопросу, когда будут определены точные условия вступления Украины.

"Орбан, который решительно выступает против оказания Украине военной помощи НАТО и ЕС, говорит, что членство страны в ЕС разрушит венгерских фермеров и экономику в целом", - добавляют авторы.

Напомним

На этой неделе Венгрия начнет рассылать бюллетени для опроса граждан о поддержке членства Украины в ЕС. Венгерское правительство продолжает выражать обеспокоенность по этому вопросу.

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