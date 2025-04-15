В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

В Угорщині оцінили витрати на вступ України до Європейського Союзу у 2, 5 трлн євро. Про це повідомляє газета Magyar Nemzet, передає УНН.

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Радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що приєднання України до ЄС "поглине всі ресурси, необхідні для вирішення інших викликів, що стоять перед ЄС", а також надзвичайно послабить стратегічну позицію Угорщини в Євросоюзі. За його словами, підтримка функціонування країни коштувала би 100 мільярдів доларів на рік, що мало було б фінансуватися ЄС.

Додатковим тягарем стало б те, що держави-члени повинні витратити 0,25 відсотка свого бюджету, приблизно 50 мільярдів євро, на зміцнення оборони країни, каже Балаш Орбан.

Він додав, що приєднання Києва до ЄС може стати фінансовим тягарем для Угорщини в розмірі до 20 тисяч мільярдів форинтів, а аграрний сектор країни може втратити близько двох мільярдів євро.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду миру та блокувати переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу. Він додав, що Угорщина "не має моральної ясності" у питанні російсько-української війни.