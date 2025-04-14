Угорщина блокує допомогу Україні та переговори щодо її вступу в ЄС - Сікорський

Угрощина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду миру та блокувати переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу. Про це після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє УНН.

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За його словами, офіційний Будапешт блокує 17-й пакет санкцій та відкриття першого кластеру по переговорах щодо членства України в ЄС.

Є одна країна – Угорщина, яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо через атаки, які здійснює путін. Я знову закликав Угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу. Але це все одно, що говорити з цегляною стіною - розповів Сікорський.

Він уточнив, що перспективи запровадження наступного, 17-го пакета санкцій ЄС проти кремля порушувалось у заявах багатьох міністрів країн-членів.

Жертва погоджується на припинення вогню, а він (російський диктатор путін - ред.) або погіршує умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але здається, що не всі країни керуються такими принципами - сказав глава польського МЗС.

Він також підтвердив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив глав МЗС країн ЄС до Львова на 8 та 9 травня, щоб "показати, що Європа є там, в Україні, а не стає на бік путіна в москві".

Нагадаємо

Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро призупиненого фінансування Європейського Союзу для відновлення економіки, якщо його оберуть наступного року. Також він ініціюватиме референдум щодо того, чи повинна Україна приєднатися до ЄС.

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто