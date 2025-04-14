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Венгрия блокирует помощь Украине и переговоры о ее вступлении в ЕС - Сикорский

Киев • УНН

 • 3044 просмотра

Радослав Сикорский заявил, что Венгрия препятствует выделению средств Украине из Европейского фонда мира и блокирует переговоры о вступлении в ЕС, в частности 17-й пакет санкций.

Венгрия блокирует помощь Украине и переговоры о ее вступлении в ЕС - Сикорский

Угрощина продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, официальный Будапешт блокирует 17-й пакет санкций и открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в ЕС.

Есть одна страна – Венгрия, у которой нет той моральной ясности, которую мы имеем из-за атак, которые совершает Путин. Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса. Но это все равно, что говорить с кирпичной стеной

- рассказал Сикорский.

Он уточнил, что перспективы введения следующего, 17-го пакета санкций ЕС против кремля поднимались в заявлениях многих министров стран-членов.

Жертва соглашается на прекращение огня, а он (российский диктатор Путин - ред.) либо ухудшает условия, либо усиливает атаки. Это дает нам моральную ясность, но кажется, что не все страны руководствуются такими принципами

- сказал глава польского МИД.

Он также подтвердил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил глав МИД стран ЕС во Львов на 8 и 9 мая, чтобы "показать, что Европа есть там, в Украине, а не становится на сторону Путина в Москве".

Напомним

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал разблокировать миллиарды евро приостановленного финансирования Европейского Союза для восстановления экономики, если его изберут в следующем году. Также он будет инициировать референдум о том, должна ли Украина присоединиться к ЕС.

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будут возвращены права венгерской общины на Закарпатье - Сийярто23.03.25, 05:29 • 102659 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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