Венгрия блокирует помощь Украине и переговоры о ее вступлении в ЕС - Сикорский
Киев • УНН
Радослав Сикорский заявил, что Венгрия препятствует выделению средств Украине из Европейского фонда мира и блокирует переговоры о вступлении в ЕС, в частности 17-й пакет санкций.
Угрощина продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, официальный Будапешт блокирует 17-й пакет санкций и открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в ЕС.
Есть одна страна – Венгрия, у которой нет той моральной ясности, которую мы имеем из-за атак, которые совершает Путин. Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса. Но это все равно, что говорить с кирпичной стеной
Он уточнил, что перспективы введения следующего, 17-го пакета санкций ЕС против кремля поднимались в заявлениях многих министров стран-членов.
Жертва соглашается на прекращение огня, а он (российский диктатор Путин - ред.) либо ухудшает условия, либо усиливает атаки. Это дает нам моральную ясность, но кажется, что не все страны руководствуются такими принципами
Он также подтвердил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил глав МИД стран ЕС во Львов на 8 и 9 мая, чтобы "показать, что Европа есть там, в Украине, а не становится на сторону Путина в Москве".
Напомним
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал разблокировать миллиарды евро приостановленного финансирования Европейского Союза для восстановления экономики, если его изберут в следующем году. Также он будет инициировать референдум о том, должна ли Украина присоединиться к ЕС.
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будут возвращены права венгерской общины на Закарпатье - Сийярто23.03.25, 05:29 • 102659 просмотров