Угрощина продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

По его словам, официальный Будапешт блокирует 17-й пакет санкций и открытие первого кластера по переговорам о членстве Украины в ЕС.

Есть одна страна – Венгрия, у которой нет той моральной ясности, которую мы имеем из-за атак, которые совершает Путин. Я снова призвал Венгрию снять вето на выделение средств и прекратить блокирование переговорного процесса. Но это все равно, что говорить с кирпичной стеной

Он уточнил, что перспективы введения следующего, 17-го пакета санкций ЕС против кремля поднимались в заявлениях многих министров стран-членов.

Жертва соглашается на прекращение огня, а он (российский диктатор Путин - ред.) либо ухудшает условия, либо усиливает атаки. Это дает нам моральную ясность, но кажется, что не все страны руководствуются такими принципами