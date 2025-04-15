В Венгрии оценили вступление Украины в ЕС: стали известны сумма и последствия

В Венгрии оценили затраты на вступление Украины в Европейский Союз в 2,5 трлн евро. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet, передает УНН.

Детали

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС "поглотит все ресурсы, необходимые для решения других вызовов, стоящих перед ЕС", а также чрезвычайно ослабит стратегическую позицию Венгрии в Евросоюзе. По его словам, поддержка функционирования страны стоила бы 100 миллиардов долларов в год, что должно было бы финансироваться ЕС.

Дополнительным бременем стало бы то, что государства-члены должны потратить 0,25 процента своего бюджета, примерно 50 миллиардов евро, на укрепление обороны страны, говорит Балаш Орбан.

Он добавил, что присоединение Киева к ЕС может стать финансовым бременем для Венгрии в размере до 20 тысяч миллиардов форинтов, а аграрный сектор страны может потерять около двух миллиардов евро.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Он добавил, что Венгрия "не имеет моральной ясности" в вопросе российско-украинской войны.