В Венгрии оценили вступление Украины в ЕС: стали известны сумма и последствия
Киев • УНН
Советник Орбана заявил, что вступление Украины в ЕС поглотит ресурсы и ослабит позицию Венгрии. Поддержка будет стоить 100 млрд долларов в год, а для Венгрии это может стать бременем в 20 тысяч миллиардов форинтов.
В Венгрии оценили затраты на вступление Украины в Европейский Союз в 2,5 трлн евро. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet, передает УНН.
Детали
Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС "поглотит все ресурсы, необходимые для решения других вызовов, стоящих перед ЕС", а также чрезвычайно ослабит стратегическую позицию Венгрии в Евросоюзе. По его словам, поддержка функционирования страны стоила бы 100 миллиардов долларов в год, что должно было бы финансироваться ЕС.
Дополнительным бременем стало бы то, что государства-члены должны потратить 0,25 процента своего бюджета, примерно 50 миллиардов евро, на укрепление обороны страны, говорит Балаш Орбан.
Он добавил, что присоединение Киева к ЕС может стать финансовым бременем для Венгрии в размере до 20 тысяч миллиардов форинтов, а аграрный сектор страны может потерять около двух миллиардов евро.
Напомним
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Он добавил, что Венгрия "не имеет моральной ясности" в вопросе российско-украинской войны.