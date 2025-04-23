Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, опасаясь за венгерский бизнес

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, проголосовал против вступления Украины в Европейский союз в рамках национальной консультации. В видео, размещенном в социальных сетях, премьер-министр Виктор Орбан предупреждает, что вступление Украины в ЕС угрожает венгерскому бизнесу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook венгерского премьера и издание Magyar Nemzet.

Брюссель и партия Тиса поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал