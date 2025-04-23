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Financial Times

MIM-104 Patriot

Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, опасаясь за венгерский бизнес

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. Советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить 100 млрд долларов в год.

Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, опасаясь за венгерский бизнес

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, проголосовал против вступления Украины в Европейский союз в рамках национальной консультации. В видео, размещенном в социальных сетях, премьер-министр Виктор Орбан предупреждает, что вступление Украины в ЕС угрожает венгерскому бизнесу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook венгерского премьера и издание Magyar Nemzet.

Брюссель и партия Тиса поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал

- подписал публикацию венгерский премьер.

На одном из опубликованных фото видно, что венгерский премьер поставил отметку "против" в графе о поддержке членства Украины в Евросоюзе.

Советник Орбана Балаш Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС поглотит ресурсы и ослабит позицию Венгрии. Поддержка будет стоить 100 млрд долларов в год, а для Венгрии это может стать бременем в 20 тысяч миллиардов форинтов.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал разблокировать миллиарды евро приостановленного финансирования Европейского Союза для восстановления экономики, если его изберут в следующем году, и провести референдум о том, должна ли Украина присоединиться к ЕС.

Павел Зинченко

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