Орбан выступает против вступления Украины в ЕС, опасаясь за венгерский бизнес
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. Советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить 100 млрд долларов в год.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, проголосовал против вступления Украины в Европейский союз в рамках национальной консультации. В видео, размещенном в социальных сетях, премьер-министр Виктор Орбан предупреждает, что вступление Украины в ЕС угрожает венгерскому бизнесу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook венгерского премьера и издание Magyar Nemzet.
Брюссель и партия Тиса поддерживают вступление Украины в ЕС. Это уничтожит венгерскую экономику. Не позволим им решать наше будущее через наши головы. Я уже проголосовал
На одном из опубликованных фото видно, что венгерский премьер поставил отметку "против" в графе о поддержке членства Украины в Евросоюзе.
Советник Орбана Балаш Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС поглотит ресурсы и ослабит позицию Венгрии. Поддержка будет стоить 100 млрд долларов в год, а для Венгрии это может стать бременем в 20 тысяч миллиардов форинтов.
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал разблокировать миллиарды евро приостановленного финансирования Европейского Союза для восстановления экономики, если его изберут в следующем году, и провести референдум о том, должна ли Украина присоединиться к ЕС.