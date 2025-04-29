Орбан і Фіцо виступили проти скасування права вето у Євросоюзі
Київ • УНН
Орбан і Фіцо застерігають ЄС від скасування правила одностайності, що може дозволити обійти вето Угорщини на вступ України. Обидва лідери вважають це загрозою суверенітету та руйнуванням ЄС.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словацький колега Роберт Фіцо застерегли Європейський Союз від скасування правила одностайності в ухваленні рішень у ЄС – варіанту, який висунули дипломати, щоб обійти вето Будапешта на вступ України. Про це повідомляє Le Monde, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під час офіційного візиту до Братислави Орбан запропонував "уявити собі, якби в зовнішній політиці не була потрібна одностайність".
Тоді нас можуть втягнути у війну, чого не хочуть ні наші громадяни, ні наші уряди. Це означало б заперечення суверенітету наших держав
У свою чергу глава словацького уряду також висловив стурбованість "розвитком подій, що відбуваються в ЄС".
Скасування права вето – це крок до знищення Союзу. Не робіть кроків, які можуть призвести до руйнування ЄС
Видання вказує, що Фіцо і Орбан є проросійськими політиками і виступають проти будь-якої військової допомоги Києв. При цьому угорський лідер регулярно блокує рішення партнерів по ЄС.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.
Фіцо пообіцяв відвідати парад у москві 9 травня, попри застереження ЄС15.04.25, 23:58 • 4405 переглядiв