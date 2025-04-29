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Орбан и Фицо выступили против отмены права вето в Евросоюзе

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Орбан и Фицо предостерегают ЕС от отмены правила единогласия, что может позволить обойти вето Венгрии на вступление Украины. Оба лидера считают это угрозой суверенитету и разрушением ЕС.

Орбан и Фицо выступили против отмены права вето в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо предостерегли Европейский Союз от отмены правила единогласия в принятии решений в ЕС – варианта, который выдвинули дипломаты, чтобы обойти вето Будапешта на вступление Украины. Об этом сообщает Le Monde, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время официального визита в Братиславу Орбан предложил "представить себе, как если бы во внешней политике не требовалось единогласие".

Тогда нас могут втянуть в войну, чего не хотят ни наши граждане, ни наши правительства. Это означало бы отрицание суверенитета наших государств

- цитирует издание венгерского премьера.

В свою очередь глава словацкого правительства также выразил обеспокоенность "развитием событий, происходящих в ЕС".

Отмена права вето – это шаг к уничтожению Союза. Не делайте шагов, которые могут привести к разрушению ЕС

- призвал Фицо.

Издание указывает, что Фицо и Орбан являются пророссийскими политиками и выступают против какой-либо военной помощи Киеву. При этом венгерский лидер регулярно блокирует решения партнеров по ЕС.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.

Фицо пообещал посетить парад в москве 9 мая, несмотря на предостережения ЕС15.04.25, 23:58 • 4405 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Роберт Фицо
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