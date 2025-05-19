Орбан: вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии заявил, что вступление Украины в ЕС несет угрозу, поскольку Киеву нужны деньги и может втянуть его страну в войну. Также он раскритиковал антироссийские санкции.
Сегодня наибольшей угрозой для Венгрии является вступление Украины в Европейский Союз. Об этом во время выступления на партийном мероприятии возглавляемой им политсилы - "Фидес - Венгерский гражданский союз" заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Венгрии MTI.
Детали
По словам политика, он понимает украинцев, поскольку "их страна разорена", при этом она была "недееспособным банкротом", и до войны, и сейчас. Как сказал Орбан, украинцы "не могут устоять на ногах, им нужны чужие деньги", поэтому они хотят немедленно и любой ценой вступить в Евросоюз.
Мы не хотим, чтобы они втянули нас в свою войну, разорили наших фермеров, превратили самую безопасную страну Европы в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги заходили к ним через Брюссель
Он также раскритиковал антироссийские санкции, назвав их провальными, и обвинил Брюссель в потере стратегического видения.
Напомним
В апреле во время венгерского опроса VOKS 2025 премьер-министр страны Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.
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