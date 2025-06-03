Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 106958 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 117531 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 196154 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 104375 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 210338 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 131773 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 136884 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 126898 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 235752 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 170296 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.2м/с
58%
747мм
Популярные новости

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 95430 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 105756 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 176146 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 94109 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

11:09 • 83178 просмотра
публикации

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

14:43 • 25582 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 77119 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 106977 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 196166 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 176482 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Реджеп Тайип Эрдоган

Кароль Навроцкий

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 14912 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 77119 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 94369 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 106007 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 95669 просмотра
Актуальное

Facebook

Северный поток

YouTube

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Премьер-министр Венгрии заявил, что будет против вступления Украины в ЕС, оправдывая это защитой венгерских интересов. Он считает, что это навредит европейским семьям.

Орбан пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз. Орбан оправдывает это "заботой" о венгерских интересах. Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Уже несколько недель мы призываем венгров принять участие в голосовании VOKS-2025. Мы ездили по селам, проводили форумы, давали интервью. Тем временем, конечно, жизнь продолжается: лето во дворе, понемногу начинаются каникулы, вечерами террасы переполнены, а вся ситуация в Украине кажется такой далекой от войны и всего такого. Но, к сожалению, такова уж историческая судьба. Они не звонят и не стучат, а проскальзывают в приоткрытую дверь. Так и в случае со вступлением Украины в Европейский Союз

 - написал Орбан.

Он заявил, что расширение и укрепление сообщества государств-членов - это благородная идея, но "бюрократы в Брюсселе хотят протолкнуть Украину, используя добрую волю европейских граждан".

Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое спасение и хороший бизнес посреди проигранной войны. Но соглашение нанесет ущерб европейским семьям. Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам все равно, куда пойдут деньги европейцев. Им все равно, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов. Но нам не все равно.Мы несем ответственность за венгерские семьи, венгерских предпринимателей и венгерских фермеров. Через десять лет я не смогу ответить перед своей совестью, ни перед собой, ни перед своими внуками, ни перед страной, если не сделаю все сейчас, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от лихорадки брюссельской мечты о вступлении Украины 

- добавил Орбан.

Напомним

Премьер-министр Венгрии заявил, что вступление Украины в ЕС несет угрозу, ведь Киев нуждается в деньгах и может втянуть его страну в войну. Также он раскритиковал антироссийские санкции.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Братислава
Европейский Союз
Варшава
Брюссель
Венгрия
Украина
Facebook
Львов
Киев
Харьков
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9