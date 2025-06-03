Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз. Орбан оправдывает это "заботой" о венгерских интересах. Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Уже несколько недель мы призываем венгров принять участие в голосовании VOKS-2025. Мы ездили по селам, проводили форумы, давали интервью. Тем временем, конечно, жизнь продолжается: лето во дворе, понемногу начинаются каникулы, вечерами террасы переполнены, а вся ситуация в Украине кажется такой далекой от войны и всего такого. Но, к сожалению, такова уж историческая судьба. Они не звонят и не стучат, а проскальзывают в приоткрытую дверь. Так и в случае со вступлением Украины в Европейский Союз

Он заявил, что расширение и укрепление сообщества государств-членов - это благородная идея, но "бюрократы в Брюсселе хотят протолкнуть Украину, используя добрую волю европейских граждан".

Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое спасение и хороший бизнес посреди проигранной войны. Но соглашение нанесет ущерб европейским семьям. Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам все равно, куда пойдут деньги европейцев. Им все равно, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов. Но нам не все равно.Мы несем ответственность за венгерские семьи, венгерских предпринимателей и венгерских фермеров. Через десять лет я не смогу ответить перед своей совестью, ни перед собой, ни перед своими внуками, ни перед страной, если не сделаю все сейчас, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от лихорадки брюссельской мечты о вступлении Украины