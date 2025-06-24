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Пропагандистские консультации VOKS2025 в Венгрии по Украине оказались манипуляцией Орбана накануне выборов - МИД

Киев • УНН

 • 400 просмотра

МИД Украины назвал венгерские "национальные консультации" VOKS2025 по вступлению Украины в ЕС пропагандистскими и манипулятивными. Киев считает, что настоящая цель кампании – отвлечь внимание от провалов правительства Орбана и убежден, что вступление Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам Венгрии.

Пропагандистские консультации VOKS2025 в Венгрии по Украине оказались манипуляцией Орбана накануне выборов - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины назвали так называемые национальные консультации VOKS2025, проведенные в Венгрии по инициативе правительства премьер-министра Виктора Орбана относительно вступления Украины в Европейский Союз, пропагандистскими и манипулятивными, направленными против украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий МИД.

Детали

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина уважает тех венгров, которые приняли в них участие, включая тех, кто имеет мнение, не совпадающее с мнением Киева. А также готова "слышать их предостережения и разъяснять свою позицию".

В то же время, отметили, что это была манипулятивная инициатива, цель которой понятна.

Трудно сомневаться в общей манипулятивной цели этой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления. Венгерское правительство приложило максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат. Консультации сопровождались агрессивным нагнетанием безосновательной ненависти ко всему, что связано с Украиной. Такая информационная кампания продолжается уже много месяцев. Венгерские чиновники выдумывают несуществующие угрозы со стороны Украины для безосновательного запугивания венгерских граждан

- отметили в МИД.

Как отметили в официальном комментарии, настоящая цель этой антиукраинской истерии заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства Орбана на мнимого внешнего врага.

В МИД убеждены, что вступление Украины в Европейский Союз – в стратегических интересах самой Венгрии.

Он обеспечит как стабильность в регионе в целом, так и защиту и благополучие для всех граждан Украины, включая членов венгерского национального меньшинства. Именно поэтому ее лидеры ранее обращались к Премьер-министру Венгрии с просьбой не блокировать вступление Украины в ЕС 

- отметили в министерстве.

Также отмечается, что правительство Венгрии должно было бы поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Ведь именно во время переговорного процесса есть возможность обсудить и согласовать все моменты процесса.

В украинском МИД резюмировали, что членство Украины в ЕС укрепит все европейское сообщество, увеличит стабильность и безопасность, откроет новые возможности для европейского бизнеса, усилит ЕС благодаря украинским технологиям, цифровизации, возобновляемой энергетике, логистике и другим сферам. Украина стремится к конструктивному партнерству со всеми странами-членами ЕС, в том числе и с Венгрией, для построения более сильной, безопасной и процветающей Европы.

"Это стук в дверь": Орбан призывает венгров голосовать против вступления Украины в ЕС25.04.25, 01:05 • 4223 просмотра

Напомним

Так называемый общенациональный опрос Voks 2025 инициировал премьер-министр Виктор Орбан, заявляя, что просто хочет узнать мнение населения по единственному вопросу "Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?" Он длился в Венгрии с 14 апреля по 20 июня. Пока официально об итогах не сообщалось. На правительственном портале сказано лишь, что "голосование за членство Украины в ЕС Voks 2025 завершилось", и что "правительство вскоре сообщит общественности о результатах голосования".

Но с апреля по июнь венгерский премьер открыто побуждал отвечать против. Запугивал "гробами с венгерскими солдатами", обнищанием венгерских фермеров, притоком мигрантов и потерей средств якобы в случае членства страны-соседки в ЕС.  

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Венгрия
Украина
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