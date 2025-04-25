"Это стук в дверь": Орбан призывает венгров голосовать против вступления Украины в ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает голосовать против вступления Украины в ЕС, опасаясь за экономику страны. Он подчеркивает, что это решит будущее Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает своих соотечественников голосовать против вступления Украины в Европейский Союз на соответствующем опросе VOKS 2025. Об этом он написал в Facebook, сообщает УНН.
Детали
По словам Орбана, будущее Венгрии может решить членство Украины в Евросоюзе через 15-20 лет.
В Брюсселе есть приказ о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Это стук в дверь. Это меньше 5 лет
Он подчеркнул, что, возможно, "когда-нибудь, через 20-30-40 лет" Украина сможет выполнить условия, необходимые для вступления в ЕС, "и это не разрушит экономику Венгрии".
Но это не в обозримом будущем, через лет 15, это точно!
Орбан считает, что "это будет самая тяжелая и самая большая битва в ближайшие полгода во всем Европейском Союзе, потому что от этого будет решаться будущее Европейского Союза".
"Если в венгерском общественном мнении нет четкого большинства против членства Украины в ЕС, то нет уверенности, что мы сможем защитить интересы Венгрии исключительно с помощью правительственных усилий. Поэтому на VOKS 2025 стоит думать и голосовать исключительно с точки зрения интересов Венгрии, с точки зрения сохранения достижений Венгрии", - резюмировал Орбан.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. В свою очередь советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить стране 100 млрд долларов в год.
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