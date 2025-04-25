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"Це стукіт у двері": Орбан закликає угорців голосувати проти вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає голосувати проти вступу України до ЄС, побоюючись за економіку країни. Він наголошує, що це вирішить майбутнє Угорщини.

"Це стукіт у двері": Орбан закликає угорців голосувати проти вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає своїх співвітчизників голосувати проти вступу України до Європейського Союзу на відповідному опитуванні VOKS 2025. Про це він написав у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Орбана, майбутнє Угорщини може вирішити членство України в Євросоюзі через 15-20 років.

У Брюсселі є наказ про вступ України до ЄС до 2030 року. Це стукіт у двері. Це менше 5 років

- попередив угорців Орбан.

Він наголосив, що, можливо, "колись, через 20-30-40 років" Україна зможе виконати умови, необхідні для вступу до ЄС, "і це не зруйнує економіку Угорщини".

Але це не в осяжному майбутньому, через років 15, це точно!

- переконаний політик.

Орбан вважає, що "це буде найважча і найбільша битва у найближчі півроку в усьому Європейському Союзі, тому що від цього вирішуватиметься майбутнє Європейського Союзу".

"Якщо в угорській громадській думці немає чіткої більшості проти членства України в ЄС, то немає впевненості, що ми зможемо захистити інтереси Угорщини виключно за допомогою урядових зусиль. Тому на VOKS 2025 варто думати і голосувати виключно з точки зору інтересів Угорщини, з точки зору збереження здобутків Угорщини", - резюмував Орбан.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. У свою чергу радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме країні 100 млрд доларів на рік.

Головний конкурент Орбана обіцяє розблокувати кошти ЄС для Угорщини та провести референдум щодо України14.04.25, 08:18 • 3424 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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