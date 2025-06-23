Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина відмовляються підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

Угорщина та Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій ЄС проти росії, заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Брюсселі, повідомляє Denník N, пише УНН.

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Як пише Index.hu, Сійярто розповів про плани ЄС щодо пакету санкцій, "які заборонятимуть країнам-членам купувати дешеву російську нафту та природний газ". За його словами, "це було б не тільки автоголом з точки зору енергетичної безпеки, але й різко збільшило б витрати на комунальні послуги угорських сімей". "Ми не хочемо сприяти тому, щоб угорський народ заплатив ціну підтримки України", - сказав Сійярто. Він нагадав, що у 2022 році Єврорада одноголосно звільнила Угорщину та Словаччину від заборони купувати російську нафту, а тепер "Брюссель хоче забрати це право рішенням кваліфікованої більшості, ігноруючи принцип консенсусу".

Пропоновані у новому пакеті санкцій заходи, як вказано, включають зниження стелі ціни на російську нафту. Вони також включають заборону на торгівлю з компаніями, що експлуатують газопроводи Nord Stream 1 і 2, і з банками, причетними до обходу санкцій.

Обидві країни раніше висловлювали застереження щодо пакету.

Дипломатичні джерела, як пише Denník N, заявили, що тепер сподіваються, що їхню позицію може бути можливо "розблокувати" на дводенному саміті ЄС, який розпочнеться в четвер.

Також Index.hu пише, що Сійярто говорив і про опозицію Будапешта в інших питаннях, що стосувалися України.

Петер Сійярто, як вказано, заявив: "Угорщина не сприятиме жодним новим поставкам зброї, військовим операціям чи фінансовій підтримці".

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