Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина відмовляються підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 6478 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
12:56 • 3822 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
12:19 • 26588 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
08:45 • 24803 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 69327 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 52945 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 89998 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 127428 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 97355 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 109214 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
47%
745мм
Популярнi новини
Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)23 червня, 04:00 • 50846 перегляди
"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета23 червня, 05:44 • 36552 перегляди
У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку07:47 • 26779 перегляди
Хвиля нападів зі шприцами затьмарила фестиваль вуличної музики у Франції08:50 • 7962 перегляди
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей10:41 • 18805 перегляди
Публікації
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 6478 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки12:19 • 26588 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 309372 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 365090 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 313118 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Клименко Ігор Володимирович
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 99273 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 224303 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 98770 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 100161 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 104870 перегляди
Актуальне
Facebook
Північний потік — 2
Tomahawk (ракета)
B-2 Spirit
NASAMS

Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина відмовляються підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Угорщина та Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Угорщина заявила, що не підтримає заборону на купівлю російської нафти та газу, а також будь-яких нових поставок зброї чи фінансової підтримки Україні.

Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина відмовляються підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

Угорщина та Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій ЄС проти росії, заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто після зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Брюсселі, повідомляє Denník N, пише УНН.

Деталі

Як пише Index.hu, Сійярто розповів про плани ЄС щодо пакету санкцій, "які заборонятимуть країнам-членам купувати дешеву російську нафту та природний газ". За його словами, "це було б не тільки автоголом з точки зору енергетичної безпеки, але й різко збільшило б витрати на комунальні послуги угорських сімей". "Ми не хочемо сприяти тому, щоб угорський народ заплатив ціну підтримки України", - сказав Сійярто. Він нагадав, що у 2022 році Єврорада одноголосно звільнила Угорщину та Словаччину від заборони купувати російську нафту, а тепер "Брюссель хоче забрати це право рішенням кваліфікованої більшості, ігноруючи принцип консенсусу".

Пропоновані у новому пакеті санкцій заходи, як вказано, включають зниження стелі ціни на російську нафту. Вони також включають заборону на торгівлю з компаніями, що експлуатують газопроводи Nord Stream 1 і 2, і з банками, причетними до обходу санкцій.

Обидві країни раніше висловлювали застереження щодо пакету.

Дипломатичні джерела, як пише Denník N, заявили, що тепер сподіваються, що їхню позицію може бути можливо "розблокувати" на дводенному саміті ЄС, який розпочнеться в четвер.

Також Index.hu пише, що Сійярто говорив і про опозицію Будапешта в інших питаннях, що стосувалися України.

Петер Сійярто, як вказано, заявив: "Угорщина не сприятиме жодним новим поставкам зброї, військовим операціям чи фінансовій підтримці". 

80% ініціативи ЄС про 2 мільйони снарядів для України вже забезпечено - Каллас23.06.25, 12:18 • 1666 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Північний потік — 2
Європейський Союз
Брюссельський столичний регіон
Словаччина
Угорщина
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9