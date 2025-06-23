80% ініціативи ЄС про 2 мільйони снарядів для України вже забезпечено - Каллас

Наразі вже вдалося забезпечити 80% від ініціативи Верховного представника ЄС щодо боєприпасів для України, яка пропонувала виділити для цього 5 млрд євро на 2 мільйони артилерійських снарядів цього року, повідомила у понеділок голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на Раду ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Я рада вам повідомити, що щодо 80% ініціативи щодо боєприпасів (для України - ред.) вже є зобов'язання. Але, звичайно, ми повинні зробити більше, щоб цього року ініціатива щодо 2 мільйони снарядів була реалізована - сказала Каллас.

Вона вказала, що однією з тем обговорення сьогодні є Україна.

"Ми обговорюємо Україну. Поки всі очі прикуті до того, що відбувається в Ірані та на Близькому Сході, у Києві гинуть люди, тому що росія щодня бомбить Україну. Тому ми повинні продовжувати тиск на росію. Тому ми просуваємо 18-й пакет санкцій. Також ми повинні надати Україні військову підтримку", - сказала Каллас.

Доповнення

17 березня голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що в ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на рівні до 40 млрд євро.

20 березня Кая Каллас перед спеціальним самітом блоку заявила, що якщо у ЄС не можуть визначитися прямо зараз з допомогою Україні на весь наступний рік, на тлі пропозиції про допомогу до 40 млрд євро, то прямо зараз іде робота над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України, який вона назвала "реалістичним".

20 березня на саміті ЄС Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди, і Київ був б вдячний за європейську підтримку обсягом щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни.

Тоді ж Bloomberg повідомляв, що дискусії в Брюсселі на саміті 20 березня показали, що виділення 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів артилерійських снарядів буде непростим завданням. І що зусилля лідерів ЄС надати 5 мільярдів євро для забезпечення боєприпасів для України цього року були затримані Францією та Італією.

У Єврокомісії вказували нещодавно, що запит України на 2 мільйони артилерійських снарядів - у фокусі їхньої роботи, і це те, на чому в Єврокмісії зосереджені з точки зору "наступних конкретних кроків та результатів".