Потрібні кошти на артснаряди: Зеленський закликав Європу надати щонайменше 5 млрд євро в найкоротші терміни

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди, і Київ був б вдячний за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Про це він сказав виступаючи на засіданні Євроради, передає УНН.

Ми в Україні стикаємось із цим щодня й щоночі, ви це знаєте. І попри слова путіна про нібито готовність припинити атаки нічого не змінилося. Тому необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки – тривала й зростала - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та загальної стійкості.

Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Все необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом - зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що було б правильно, щоб програма ReArm Europe запрацювала якнайшвидше, це дуже корисна й далекоглядна ініціатива.

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Продовжуйте розвивати свою промисловість і розробки. Україна має ефективні й сучасні технології, як ви знаєте, зокрема у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби, які можуть дати користь усій Європі та нашим глобальним партнерам, і саме зараз ця зброя забезпечує нашу обороноздатність. Але її подальший розвиток, постійна модернізація та підвищення ефективності – разом із вашими інвестиціями в нашу промисловість і спільне виробництво – є запорукою нової основи європейської безпеки - заявив Зеленський.

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