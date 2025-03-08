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ЄС планує виробити 2 млн снарядів цього року - єврокомісар

Київ • УНН

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Єврокомісар Андрюс Кубілюс повідомив про плани ЄС збільшити виробництво снарядів до 2 млн штук цього року. Українська оборонна промисловість за цей час збільшила виробництво у 35 разів - до 35 млрд євро на рік.

ЄС планує виробити 2 млн снарядів цього року - єврокомісар

У ЄС планують, що цього року вироблять близько 2 млн снарядів. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Деталі

"Насправді, деякі програми у Європі підтримали розвиток виробництва артилерійських снарядів, оскільки ми раптово усвідомили, що наші потужності для виготовлення артилерійських снарядів дуже обмежені. У 2023 році - лише близько 300 тис. снарядів. Наразі ми плануємо, що цього року ми виробимо близько 2 млн снарядів. Це розширення виробництва стало можливим завдяки програмі підтримки ЄС", - розповів Кубілюс.

Кубілюс також зазначив, що в Європі знають свої можливості й шукають, як збільшити оборонне виробництво.

"Хоча тут дуже вражаючий приклад української оборонної промисловості, яка збільшила свої потужності. Принаймні нам показали дані під час нашої зустрічі з українським урядом, що українська оборонна промисловість, чия продукція у 2022 році становила близько 1 млрд євро на рік, зараз виробляє близько 35 млрд євро на рік", - сказав Кубілюс.

Він наголосив, що українська оборонна промисловість збільшилася в 35 разів.

"Я повторював усім членам колегії (єврокомісарів - ред.), що якщо українці змогли збільшити оборонне виробництво в 35 разів, то ми повинні подивитися, як ми можемо збільшити своє виробництво в 10 разів, або більше. Звісно, ми також шукаємо, як хоча б частково підтримати оборонні потреби України через закупівлю зброї, виробленої українською оборонною промисловістю", - зазначив Кубілюс.

Комісар ЄС зауважив, що так звана "данська модель" набирає популярності серед європейських країн-членів.

"Це дуже важливо, тому що за ту саму суму грошей ми можемо закупити європейської якості зброю з української оборонної промисловості вдвічі дешевше", - сказав Кубілюс.

У ЄС хочуть прискорити нарощування запасів зброї до 2030 року замість 2044-го22.01.25, 14:54 • 27732 перегляди

Доповнення

У листопаді 2024 року у ЄС заявляли, що блок передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.

Анна Мурашко

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