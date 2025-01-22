У ЄС хочуть прискорити нарощування запасів зброї до 2030 року замість 2044-го

Країни НАТО мають швидше збільшувати свої запаси зброї, заявив у середу єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, пообіцявши, що ЄС підтримає цю мету грошима, пише УНН з посиланням на Euractiv.

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Як пише видання, "щоб підготуватися до нової війни, альянс НАТО збільшив цільові показники щодо запасів, які має виконати кожна країна-член". Хоча вони не обов'язкові, як вказано, очікується, що всі будуть готові колективно захищати альянс у разі можливого конфлікту.

Але Європа має досягти цих збільшених показників "не пізніше 2030 року, а не 2044 року, як планувалося", заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.

"НАТО та держави-члени оцінюють військові потреби та встановлюють цілі, а Європейський Союз підтримає", – сказав Кубілюс.

Досягнення цієї мети у більш стислі терміни, як зазначається, вимагатиме ще більше коштів на оборону – у той час, коли національні бюджети і так напружені, а пріоритети закупівель на континенті різняться.

Галузь давно вимагала цілей і довгострокового планування, щоб виправдати свої інвестиції в нові виробничі лінії та ланцюжки поставок, вказує видання.

Намагаючись відповісти на ці занепокоєння, ЄС висуне "план промислового виробництва", який Кубілюс представив восени, як частину Білої книги з оборони, запланованої на березень. Головний дипломат ЄС Кая Каллас у вівторок підтвердила, що такий план буде підготовлено.

"Нам потрібно об'єднати те, що ми знаємо про наші прогалини у спроможностях і про те, скільки нам не вистачає, з тим, що можуть виробляти наші галузі, - сказала Каллас. - Тоді ми зможемо побачити, як найкраще допомогти нашій галузі робити це та працювати з нашими союзниками там, де ми не можемо зробити це самостійно".

Імовірно, це призведе до стимулювання ЄС до спільних закупівель більших замовлень, що, як вони сподіваються, зробить їх більш привабливими для галузі, вказує видання.

Незрозуміло, що саме буде здійснюватися в межах плану, оскільки перспектива планів фінансування ЄС, заснованих на цілях НАТО, порушує питання щодо ролі нейтральних країн блоку, які не входять до НАТО: Австрії, Кіпру, Ірландії та Мальти, пише видання.

ЄС, як зазначається, уже сприяє спільним закупівлям, хоча й у менших масштабах, боєприпасів, ракет, засобів ППО та транспортних засобів із загальним фінансуванням.

Кубілюс також заявив у вівторок, що Європа має працювати над списком великих і дорогих проектів, що становлять спільний інтерес: щит протиповітряної оборони, кіберщит, щит оборони північно-східного кордону, військова мобільність і космічний щит.

На додаток до цього значного фінансового зобов'язання, члени НАТО планують взяти на себе ще більш високі зобов'язання щодо витрат на оборону до літа, повідомляє Reuters.

У той час як росія витрачає 9% свого ВВП на оборону, європейці та інші члени військового альянсу НАТО сумніваються, чи хочуть вони збільшити свої внески до 5% у найближчі десятиліття, пише видання.

Деякі країни, такі як Польща чи Литва, з радістю зроблять це, але більшість європейських країн, як повідомляється, "як і раніше, скептично ставляться до встановлення жорсткої цілі".

"Ми обговоримо нову мету в 3% ВВП, яку необхідно буде досягти протягом тривалого часу, можливо, десяти років", - сказав один європейський дипломат Euractiv.

"Лідери ЄС мають зустрітися 3 лютого, щоб обговорити, як фінансувати свої оборонні потреби", - ідеться у публікації.

Переговори щодо фінансування між лідерами ЄС, як зауважує видання, "будуть складними". Каллас повторила у вівторок, що вона готова вивчити можливість "зробити більше" із більш ніж 200 млрд євро заморожених російських активів, хоча держави-члени залишаються обережними.

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