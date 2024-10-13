ЄС хоче інвестувати в український ОПК замість постійного постачання озброєння - WP

Європейський Союз поступово переходить від постійного донорства Україні до програми розвитку в Україні власного оборонно-промислового комплексу. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

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Видання наголошує, що рішення Євросоюзу про виділення Україні 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення" у підході блоку до війни.

Окрім того, воно підкреслює недоліки оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів.

Один з європейських дипломатів розповів, що Європа "не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні", і найпростіший спосіб заповнити дефіцит — "зробити її самим".

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Якщо в українців є матеріали та гроші, вони можуть зробити це (зброю - ред.) набагато швидше самі - каже один з дипломатів на умовах анонімності.

В ЄС пояснюють, що інвестиції в український ОПУ"надають більше гнучкості" і "створюють більше можливостей для України в короткі терміни". Окрім того, це також зменшує тиск на оборонне виробництво в західних країнах.

Водночас він визнав, що інвестиції в вітчизняний ОПК "не замінять широкомасштабних постачань зброї західного виробництва в Україну".

Журналісти наголошують, що раніше ОПК України просто не міг освоїти значні обсяги фінансування. Але країна втричі збільшила виробництво озброєнь у 2023 році, а потім подвоїла цей показник за перші вісім місяців цього року. Принаймні такі цифри наводить політичне керівництво країни.

Так, міністр оборони Рустем Умеров заявив, що цього року на збройову промисловість країни виділено близько 4 мільярдів доларів. Проте міністр економіки Юлія Свириденко каже, що оборонний сектор України має можливості виробляти значно більше — приблизно на 10-12 мільярдів доларів.

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Доповнення

Як пише WP, кошти на розвиток українського ОПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході. Ще частину суми виділить уряд Данії. Планується, що виділені гроші підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.

Також очікується, що фінансування українського ОПК збоку партнерів може суттєво зрости вже найближчим часом.

Є низка країн, які, наскільки мені відомо, близькі до того, щоб оголосити про використання в майбутньому такого ж механізму, або самі інвестуючи, або просять Данію інвестувати свої гроші - каже один зі співрозмовників The Washington Post.

Проте навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України все ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії, одного з провідних світових виробників зброї.

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Україні все ще потрібна значна допомога Заходу протягом наступних кількох років для захисту від російської агресії та звільнення стратегічно життєво важливих територій, які зараз окуповані російськими військами — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.