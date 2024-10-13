ЄС хоче інвестувати в український ОПК замість постійного постачання озброєння - WP

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9982 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21534 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 37288 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50450 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84403 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67759 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79700 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94284 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87489 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180858 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11919 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7866 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9612 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 7130 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6684 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 37288 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180858 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336413 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270265 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380573 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1456 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3258 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50450 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18920 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24049 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ЄС хоче інвестувати в український ОПК замість постійного постачання озброєння - WP

Київ • УНН

 • 44293 перегляди

ЄС виділяє 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості України. Це знаменує зміну підходу ЄС до війни та підкреслює недоліки власного оборонного сектору у виробництві зброї.

ЄС хоче інвестувати в український ОПК замість постійного постачання озброєння - WP

Європейський Союз поступово переходить від постійного донорства Україні до програми розвитку в Україні власного оборонно-промислового комплексу. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Видання наголошує, що рішення Євросоюзу про виділення Україні 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення" у підході блоку до війни.

Окрім того, воно підкреслює недоліки оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів.

Один з європейських дипломатів розповів, що Європа "не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні", і найпростіший спосіб заповнити дефіцит — "зробити її самим".

Інвестиції в український ОПК зростатимуть: Умєров підбив підсумки європейського турне 13.10.24, 16:13 • 33890 переглядiв

Якщо в українців є матеріали та гроші, вони можуть зробити це (зброю - ред.) набагато швидше самі

- каже один з дипломатів на умовах анонімності. 

В ЄС пояснюють, що інвестиції в український ОПУ"надають більше гнучкості" і "створюють більше можливостей для України в короткі терміни". Окрім того, це також зменшує тиск на оборонне виробництво в західних країнах.

Водночас він визнав, що інвестиції в вітчизняний ОПК "не замінять широкомасштабних постачань зброї західного виробництва в Україну".

Журналісти наголошують, що раніше ОПК України просто не міг освоїти значні обсяги фінансування. Але країна втричі збільшила виробництво озброєнь у 2023 році, а потім подвоїла цей показник за перші вісім місяців цього року. Принаймні такі цифри наводить політичне керівництво країни. 

Так, міністр оборони Рустем Умеров заявив, що цього року на збройову промисловість країни виділено близько 4 мільярдів доларів. Проте міністр економіки Юлія Свириденко каже, що оборонний сектор України має можливості виробляти значно більше — приблизно на 10-12 мільярдів доларів.

Зеленський, Стармер і Рютте обговорили інвестиції союзників в українське виробництво снарядів10.10.24, 15:17 • 12300 переглядiв

Доповнення

Як пише WP, кошти на розвиток українського ОПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході. Ще частину суми виділить уряд Данії. Планується, що виділені гроші підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї. 

Також очікується, що фінансування українського ОПК збоку партнерів може суттєво зрости вже найближчим часом. 

Є низка країн, які, наскільки мені відомо, близькі до того, щоб оголосити про використання в майбутньому такого ж механізму, або самі інвестуючи, або просять Данію інвестувати свої гроші

- каже один зі співрозмовників The Washington Post. 

Проте навіть із зовнішніми вливаннями збройовий сектор України все ще далекий від того, щоб конкурувати з виробництвом Росії, одного з провідних світових виробників зброї.

Україна та Франція працюватимуть над створенням спільних військових виробництв - Зеленський12.10.24, 21:38 • 37969 переглядiв

Україні все ще потрібна значна допомога Заходу протягом наступних кількох років для захисту від російської агресії та звільнення стратегічно життєво важливих територій, які зараз окуповані російськими військами

— йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономікаПолітика
Юлія Свириденко
Кейр Стармер
Марк Рютте
Інститут дослідження війни
The Washington Post
Європейський Союз
Франція
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94