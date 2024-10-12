Україна та Франція працюватимуть над створенням спільних військових виробництв - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про плани створення спільних українсько-французьких виробництв озброєння в Україні. Президент доручив міністрам оборони та стратегічних галузей забезпечити виконання домовленостей.
Президент Володимир Зеленський розраховує на результат у домовленостях із Францією про створення в Україні спільних українсько-французьких виробництв озброєння. Про це гарант повідомив під час вечірнього звернення, передає УНН.
У Франції ми говорили про нову модель взаємодії - про створення спільних українсько-французьких виробництв в нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується,
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Він зазначив, що зараз працює данська модель - коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї. Водночас нову французьку модель Україна розглядає як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.
Президент також додав, що забезпечення виконання всіх домовленостей - це персональне завдання для міністра оборони та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
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