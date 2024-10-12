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Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області

Київ • УНН

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Головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про дії української армії на фронті, включно з курською областю рф. Зеленський відзначив складні умови на Донеччині та Запоріжжі, але наголосив на важливості стійкості українських підрозділів.

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський доповів про дії української армії на фронті, включно з курською областю рф. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у Telegram, пише УНН.

Покровський напрямок - молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донецька область і Запорізький напрямок - це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить,

- заявив президент.

Деталі

Крім того, уточнив Зеленський, у курській області були спроби росії "відтіснити наші позиції, але тримаємо визначені рубежі".

Зеленський підсумував результати візиту до Лондона, Парижа, Рима і Берліна12.10.24, 14:30 • 52883 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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