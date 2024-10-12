Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронтах і операцію в курській області
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів про дії української армії на фронті, включно з курською областю рф. Зеленський відзначив складні умови на Донеччині та Запоріжжі, але наголосив на важливості стійкості українських підрозділів.
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський доповів про дії української армії на фронті, включно з курською областю рф. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у Telegram, пише УНН.
Покровський напрямок - молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій. Загалом Донецька область і Запорізький напрямок - це дуже складні умови, жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить,
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Крім того, уточнив Зеленський, у курській області були спроби росії "відтіснити наші позиції, але тримаємо визначені рубежі".
Зеленський підсумував результати візиту до Лондона, Парижа, Рима і Берліна12.10.24, 14:30 • 52883 перегляди