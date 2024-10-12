Зеленський підсумував результати візиту до Лондона, Парижа, Рима і Берліна
Київ • УНН
Президент України розповів про оборонні пакети, ППО та інвестиції у виробництво зброї за підсумками візиту до Лондона, Парижа, Рима і Берліна. Зеленський представив партнерам План перемоги та обговорив наближення справедливого миру.
Президент Володимир Зеленський розповів про результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін, заявивши про оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні, передає УНН.
Оборонні пакети для захисту, ППО, інвестиції у виробництво дронів та іншої зброї в Україні – це все результати візиту в Лондон, Париж, Рим і Берлін. Представив нашим партнерам деталі Плану перемоги. Тепер будемо працювати на рівні команд, щоб зробити наші кроки на фронті та в дипломатії максимально сильними
Він зазначив, що спільне завдання – наблизити справедливий мир для України і всієї Європи.
Доповнення
Президент Зеленський представив План перемоги прем’єр-міністру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні та канцлеру Німеччини Олаф Шольцу.
Німеччина за підтримки партнерів надасть Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро до кінця року.
Франція організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту.