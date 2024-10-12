Зеленский подытожил результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин
Киев • УНН
Президент Украины рассказал об оборонных пакетах, ПВО и инвестициях в производство оружия по итогам визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Зеленский представил партнерам План победы и обсудил приближение справедливого мира.
Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин, заявив об оборонных пакетах для защиты, ПВО, инвестициях в производство дронов и другого оружия в Украине, передает УНН.
Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Представил нашим партнерам детали Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными
Он отметил, что общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы.
Дополнение
Президент Зеленский представил План победы премьер-министру Великобритании Стармеру, президенту Франции Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони и канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года.
Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите.