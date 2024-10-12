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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  144302 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  152858 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подытожил результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин

Зеленский подытожил результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 11:30  •  2115 просмотра

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Президент Украины рассказал об оборонных пакетах, ПВО и инвестициях в производство оружия по итогам визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Зеленский представил партнерам План победы и обсудил приближение справедливого мира.

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин, заявив об оборонных пакетах для защиты, ПВО, инвестициях в производство дронов и другого оружия в Украине, передает УНН.

Оборонные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине - это все результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин. Представил нашим партнерам детали Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и в дипломатии максимально сильными

- написал Зеленский.

Он отметил, что общая задача - приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы.

Дополнение

Президент Зеленский представил План победы премьер-министру Великобритании Стармеру, президенту Франции Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мелони и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года.

Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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