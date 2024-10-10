Франція організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що Франція організує конференцію з ядерної безпеки 17 жовтня. Це частина роботи, розпочатої на першому Саміті миру у Швейцарії для реалізації Формули миру.
Франція в межах роботи, розпочатої у Швейцарії, – першого Саміту миру – організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижу, передає УНН.
"Обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру. Дуже цінуємо те, що Франція в межах роботи, розпочатої у Швейцарії, – першого Саміту миру – організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту", - повідомив Зеленський.
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