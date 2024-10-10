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Зеленський особисто представив Макрону План перемоги: обговорили пункти й стратегію

Зеленський особисто представив Макрону План перемоги: обговорили пункти й стратегію

Київ • УНН

 • 21235 перегляди

Президент України представив французькому колезі План перемоги та обговорив стратегію. Сторони домовились про спільне виробництво зброї та підготовку до Саміту миру в Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський особисто представив Президенту Франції  Еммануелю Макрону План перемоги - обговорили пункти документу й стратегію, передає УНН.

"У Франції особисто представив Президенту Макрону План перемоги. Детально обговорили пункти Плану й нашу стратегію. Дякую за продуктивну розмову та всі питання, що допомагають нам сформувати спільний погляд на те, як наблизити мир. Цінуємо лідерство Франції на цьому шляху та домовилися на рівні команд працювати далі над наповненням наших кроків", - повідомив Зеленський.

За його словами, обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити українські позиції та дати більше захисту Європі.

Крім того, Зеленський зауважив, що вдячний за тренування й комплектування бригади Анни Київської.

"Окремий наголос наших переговорів – спільне виробництво зброї. Маємо розширити таку співпрацю. Домовились, що робота над цим буде відбуватися на рівні міністрів оборони", - додав Президент.

Він додав, що обговорили реалізацію Формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

"Дуже цінуємо те, що Франція в межах роботи, розпочатої у Швейцарії, – першого Саміту миру – організує 17 жовтня конференцію з ядерної безпеки та захисту. Дякую за постійну та відчутну підтримку Франції, завжди дієву допомогу та лідерство", - резюмував Зеленський.

Зеленський та президентка Швейцарії обговорили підготовку до першого Саміту миру10.04.24, 18:25 • 27830 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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