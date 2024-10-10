Зеленский лично представил Макрону План победы: обсудили пункты и стратегию
Киев • УНН
Президент Украины представил французскому коллеге План победы и обсудил стратегию. Стороны договорились о совместном производстве оружия и подготовке к Саммиту мира в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский лично представил Президенту Франции Эммануэлю Макрону План победы - обсудили пункты документа и стратегию, передает УНН.
"Во Франции лично представил Президенту Макрону План победы. Подробно обсудили пункты Плана и нашу стратегию. Спасибо за продуктивный разговор и все вопросы, которые помогают нам сформировать общий взгляд на то, как приблизить мир. Ценим лидерство Франции на этом пути и договорились на уровне команд работать дальше над наполнением наших шагов", - сообщил Зеленский.
По его словам, обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые смогут усилить украинские позиции и дать больше защиты Европе.
Кроме того, Зеленский отметил, что благодарен за тренировки и комплектование бригады Анны Киевской.
"Отдельный акцент наших переговоров - совместное производство оружия. Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет происходить на уровне министров обороны", - добавил Президент.
Он добавил, что обсудили реализацию Формулы мира и усилия для приближения справедливого мира.
"Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите. Спасибо за постоянную и ощутимую поддержку Франции, всегда действенную помощь и лидерство", - резюмировал Зеленский.
Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира10 апреля 2024, 15:25 • 27492 просмотра