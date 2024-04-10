Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира

Президент Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Саммит продолжит предварительную работу над внедрением Формулы мира по итогам четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, которые состоялись в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, передает УНН.

Пообщался с Виолой Амхерд и поблагодарил Швейцарию за стабильную поддержку, в частности за сегодняшнее решение о выделении 5 миллиардов швейцарских франков на восстановление Украины. Обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированному на июнь этого года. Саммит продолжит нашу предыдущую работу над внедрением Формулы мира по итогам четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе - сообщил Зеленский в Telegram.

Он отметил, что продолжается тесное сотрудничество над привлечением как можно более широкого круга стран к участию в саммите с целью формулирования общего практического видения по достижению справедливого, длительного и всеобъемлющего мира для Украины.

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Дополнение

The Guardian со ссылкой на Федеральный совет страны сообщило, что Швейцария проведет двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15 и 16 июня.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Устрана рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту.

Представитель МИДа рф мария захарова заявляла, что россия не примет участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.