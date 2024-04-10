Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

Во время первого инаугурационного Саммита мира в Швейцарии Украина будет готова услышать шаги от международных партнеров относительно того, как они видят окончание войны. Также Киев предложит свои шаги. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Дельфийского экономического форума, передает корреспондент УНН.

Что касается вопроса как закончить войну, то есть дипломатический путь, мы его предложили миру. В ближайшее время уже будет дата первого инаугурационного Саммита мира. Я уверен он будет положительным. Уверен будут лидеры всего мира. Мы предложим шаги, которые мы видим. Мы готовы будем услышать шаги от наших партнеров, как они видят окончание войны - сказал Зеленский.

Он отметил, что после первого инаугурационного Саммита будет разработан план действий.

После этого мы будем иметь на столе детальный план окончания войны, если действительно мир хочет закончить (войну - ред.), он заставит Россию так сделать - заявил Зеленский.

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Дополнение

The Guardian со ссылкой на Федеральный совет страны сообщило, что Швейцария проведет двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15 и 16 июня.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.

Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.

Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту. Представитель МИДа рф мария захарова заявляла, что россия не примет участия в мирной конференции по Украине в швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.