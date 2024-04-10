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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны
Украина предложит свои шаги для прекращения войны и услышит мнение партнеров во время предстоящего инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, который, как ожидается, посетят лидеры около 100 стран мира, тогда как Россия не приглашена на первый саммит.
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР
фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский
Зеленский призвал к полной политической изоляции россии, а не заигрыванию с ней, из-за ненависти рф ко всему, что находится за пределами ее границ.
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф
Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.
Харьковщина: Синегубов рассказал, какие инициативы были утверждены после визита Президента в регион
Накануне Президент Зеленский посетил Харьковскую область, чтобы обсудить вопросы противовоздушной обороны, фортификационных сооружений, поддержки бизнеса и энергетической безопасности во время войны. об инициативах утвержденных на первом заседании облсовета рассказал председатель ОВа Олег Синегубов.
Убийство на станции столичного фуникулера: в Киеве попрощались с погибшим подростком
16-летний школьник Максим Матерухин погиб после того, как 30-летний правоохранитель толкнул его на станции фуникулера в Киеве.
Мирный саммит по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня
Швейцария будет принимать двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15-16 июня, направленную на создание "рамок, способствующих достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине",.
Бесплатные путевки в Артек смогут получить больше детей
Добавлены три новые категории детей, имеющих право на бесплатные путевки в летний лагерь "Артек": дети участников боевых действий, в том числе добровольцев, дети, которые потеряли родителей, защищавших Украину, и дети внутренне перемещенных лиц.
Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД
Фейковые новости о продаже Одесской и Николаевской областей Франции и Великобритании были развенчаны Украинским центром противодействия дезинформации как российская пропаганда, направленная на дискредитацию украинской власти и сеяние неуверенности.
Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области
Подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило вражескую крылатую ракету, предположительно "Искандер К", в Запорожской области.