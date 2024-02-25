На перший глобальний саміт миру запросять понад 160 країн, участь рф не виключається пізніше - Єрмак

На Глобальний саміт миру, який повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країни. Участь рф у першому саміті не передбачається, але, можливо, її запросять до другого саміту. Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає кореспондент УНН.

Перший інавгураційний саміт, який відбудеться найближчим часом у Швейцарії. На сьогодні запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам. Це дуже велика міжнародна подія. Ціллю першого саміту повинна стати фіксація … те, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників

Він розповів, що наразі в Україні працюють над документом, який став би результатом цієї зустрічі.

"Після першої зустрічі ми беремо певний час для того, щоб підготувати спільний, на основі формули, план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення того, що я сказав, і також подолання криз, які створила ця війна", - додав Єрмак.

Голова ОП зазначив, що на другому саміті передбачається можливість, коли цей план буде створений, запрошення представників рф.

На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений, разом і, це дуже принципово, без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях, може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників російської федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо – хто там на той час буде представляти країну-агресора – захоче дійсно припинити цю війну, і повернутися до справедливого миру. Що ми розуміємо під справедливим миром – викладено в нашій Формулі миру