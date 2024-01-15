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Україна та Швейцарія готуються до Глобального саміту миру

Україна та Швейцарія готуються до Глобального саміту миру

Київ • УНН

 • 26012 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Україна та Швейцарія готуються до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі 

Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Формула миру. Тільки вперед

- йдеться у дописі.

Єрмак також запевнив, що більше буде озвучене трохи згодом.

Завершили презентацію всіх пунктів Формули миру: Єрмак розповів про результати зустрічі радників у Давосі15.01.24, 16:25 • 20556 переглядiв

Доповнення

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 15 січня підтвердила наміри країни організувати мирну конференцію щодо України на найвищому рівні.

За словами Амгерд, питання впровадження мирних ініціатив Києва було одним із головних під час її зустрічі з українським президентом.

Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний

- додала Віола Амхерд.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії. Там він, зокрема, візьме участь у форумі в Давосі, на якому обговорюватиметься українська Формула миру.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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