Украина и Швейцария готовятся к Глобальному саммиту мира

Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Формула мира. Только вперед - говорится в заметке.

Ермак также заверил, что больше будет озвучено чуть позже.

Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе

Дополнение

Глава Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд после встречи с президентом Владимиром Зеленским 15 января подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.

По словам Амгерда, вопрос внедрения мирных инициатив Киева был одним из главных во время ее встречи с украинским президентом.

Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на самом высоком уровне. Я подтвердила, что Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным – добавила Виола Амхерд.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Там он, в частности, примет участие в форуме в Давосе, на котором будет обсуждаться украинская Формула мира.