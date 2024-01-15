Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе

В Давосе на встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников лидеров стран по имплементации Формулы мира были подробно обсуждены ключевые принципы достижения мира для Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

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По его словам, это мероприятие является логическим продолжением наших встреч, которые состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и на Мальте.

Имели рекордное количество участников: были представлены более 80 государств и международных организаций... Мы в очередной раз собрались, чтобы работать над разработкой совместного международного плана, основанного на украинской Формуле мира - сообщил Андрей Ермак на встрече с представителями СМИ в Давосе.

Руководитель Офиса президента, напомнил, что во время консультаций на Мальте были обсуждены первые пять пунктов Формулы мира, а именно: ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных лиц, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зато в Давосе презентовали еще пять пунктов Формулы: по выводу российских войск и прекращению боевых действий, восстановлению справедливости, экологической безопасности, предотвращению эскалации и повторения войны, а также вопрос подтверждения окончания войны.

В Давосе рассмотрели пять пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии

Кроме того, состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны соответственно.

Были проведены открытые и конструктивные переговоры, во время которых подробно обсуждались ключевые принципы достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и всего мира. Такой мир должен основываться только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права - отметил Андрей Ермак.

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Будет не совсем правдой, если я скажу, что абсолютно все имеют одинаковую позицию. И это хорошо, потому что, как вы знаете, уникальность Формулы мира заключается в сочетании различных позиций и подходов. Но мы чрезвычайно объединены вокруг главных принципов, основанных на международном праве и нормах Устава ООН - заявил руководитель Офиса президента.

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Андрей Ермак выразил благодарность Швейцарии за проведение мероприятий, которые являются значимыми для всего человечества.

Руководитель Офиса Президента также отдельно поблагодарил сопредседателя Международной рабочей группы по вопросам экологических последствий войны, экс-вице-премьер-министра Швеции Маргот Вальстрем и сопредседателя Международной экспертной группы по вопросам возвращения незаконно депортированных детей баронессе Хелене Кеннеди за участие во встрече и презентацию работы групп.

У нас еще много работы впереди, но мы все на одной волне. И это очень вдохновляет. В течение двух лет этой ужасной войны Украина живет, борется. И, без сомнения, победит - подчеркнул Андрей Ермак.

Он в очередной раз акцентировал, что президент Владимир Зеленский и его команда не согласятся ни на одну форму замороженного конфликта на территории Украины. Он также отметил, что за два года с начала полномасштабного вторжения РФ Украина сделала столько выдающихся вещей, что нет никакого сомнения в победе нашего государства в этой войне.

Сегодня завершилась презентация всех десяти пунктов Формулы мира. По результатам консультаций мы хотим выработать совместный план ответственных государств мира. Следующим шагом может быть первый глобальный саммит на уровне лидеров государств и правительств, на котором будет дан старт на высшем политическом уровне для разработки и согласования единого, общего мирного плана. И если государство-агрессор реально будет демонстрировать желание завершить эту войну и вернуться к уважению к международному праву, мы для такого момента будем иметь этот общий мирный план - рассказал руководитель Офиса президента

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, согласовали совместное пресс-коммюнике.

В нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, поэтому война против нашего государства - это один из основных дестабилизирующих факторов в мире.

Из-за этого мирные усилия необходимо значительно нарастить, чтобы положить конец войне справедливым и всеобъемлющим путём. Задачей мирового сообщества является не только завершение войны, но и преодоление последствий всех тех кризисов, которые были ею порождены по всему миру - говорится в документе.

Также отмечается, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины и всего мира должен основываться только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.

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Эта встреча заложила необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которая может дать старт на высоком уровне для создания универсальной основы общего видения и путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Украинской формулы мира. Встреча лидеров может также дать начало тематическим встречам в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров - отмечено в коммюнике.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Там он, в частности, примет участие в форуме в Давосе, на котором будет обсуждаться украинская Формула мира.