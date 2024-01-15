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ООН просит доноров выделить 4,2 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 09:44  •  19419 просмотра

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ООН просит предоставить $4,2 млрд для 14,6 млн украинцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи из-за последствий войны и суровой зимы.

Организация Объединенных Наций и партнеры сегодня обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов для поддержки пострадавших от войны общин в Украине и беженцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте ООН.

Детали

Как отмечается, в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения.  А около 6,3 миллиона человек покинули страну и остаются беженцами. 

Также указывается, что из-за суровой зимы обострилась насущная потребность в жизненно необходимой гуманитарной помощи.

В прифронтовых городах и селах люди исчерпали свои скудные ресурсы и полагаются на помощь, чтобы выжить. В Донецкой и Харьковской областях семьи остаются в поврежденных домах без воды, газа или света. В результате постоянных обстрелов люди вынуждены проводить все время в подвалах. Дети не могут играть на улице, не говоря уже о посещении школы

- отметили в ООН.

В целом двумя планами ООН предусматривают поддержку около 10,8 миллиона человек в Украине и европейском регионе, которые больше всего нуждаются в помощи.

"Сотни тысяч детей живут в общинах у линии фронта, получая травмы и лишены возможности удовлетворять свои основные потребности. Уже учитывая только это мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - сказал заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс.

В ООН отметили, что украинские беженцы в соседних странах также нуждаются в усиленной поддержке.  По данным Организации, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах в принимающих странах.

А четверть беженцев, нуждающихся в помощи, имеют проблемы с доступом к медуслугам. Лишь от 40 % до 60 % беженцев трудоустроены, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие из них остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию.

Шотландия прекращает платить за жилье для беженцев из Украины06 январь 2024, 01:05 • 59698 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
ООН просить донорів виділити 4,2 млрд доларів на гуманітарну допомогу українцям
UN asks donors to allocate $4.2 billion for humanitarian aid to Ukrainians
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