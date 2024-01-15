ООН просить донорів виділити 4,2 млрд доларів на гуманітарну допомогу українцям
Київ • УНН
ООН просить надати $4,2 млрд для 14,6 млн українців, які потребують гуманітарної допомоги через наслідки війни та сувору зиму.
Організація Об’єднаних Націй та партнери сьогодні звернулися до донорів із проханням виділити 4,2 мільярда доларів для підтримки постраждалих від війни громад в Україні та біженців. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву, оприлюднену на сайті ООН.
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Як зазначається, гуманітарної допомоги в Україні потребують 14,6 мільйона людей, що становить 40 % населення. А близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями.
Також вказується, що через сувору зиму загострилась нагальна потреба в життєво необхідній гуманітарній допомозі.
У прифронтових містах і селах люди вичерпали свої мізерні ресурси і покладаються на допомогу, щоб вижити. У Донецькій і Харківській областях сім'ї залишаються в пошкоджених будинках без води, газу чи світла. Унаслідок постійних обстрілів люди змушені проводити весь час у підвалах. Діти не можуть гратися надворі, не кажучи вже про відвідування школи
Загалом двома планами ООН передбачають підтримку близько 10,8 мільйона людей в Україні та європейському регіоні, які найбільше потребують допомоги.
"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту, зазнаючи травм та позбавлені можливості задовольняти свої основні потреби. Вже з огляду лише на це ми маємо зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — сказав заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та Координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Ґріффітс.
В ООН наголосили, що українські біженці в сусідніх країнах також потребують посиленої підтримки. За даними Організації, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах у приймаючих країнах.
А чверть біженців, які потребують допомоги, мають проблеми з доступом до медпослуг. Лише від 40 % до 60 % біженців працевлаштовані, часто на роботах, що вимагають нижчої кваліфікації, і багато з них залишаються вразливими, не маючи достатньо засобів для існування.
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