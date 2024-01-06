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Шотландія припиняє сплачувати за житло для біженців з України

Шотландія припиняє сплачувати за житло для біженців з України

Київ • УНН

 • 63368 перегляди

Шотландія припиняє фінансування тимчасового житла для українських біженців через бюджетні проблеми; місцева влада побоюється, що не зможе забезпечити проживання в готелях.

Шотландська влада вирішила припинити покривати витрати міст та муніципалітетів на короткострокове житло для біженців з України . Про це пише газета Daily Record, передає УНН.

Деталі

За даними видання, про своє рішення уряд Шотландії повідомив місцевій владі незадовго до католицького Різдва. Уточнюється, що причина урізання видатків — проблеми з бюджетом. Місцева влада вважає, що без підтримки уряду їм доведеться припинити підтримку готелів із біженцями.

Журналісти зазначають, що у 2023 році містам виділили 10 млн фунтів на покриття витрат, пов'язаних із житлом для українців.

Раніше шотландська преса писала, що тисячі українських біженців, які мешкають у Великій Британії можуть залишитися без житла. Фінансування спонсорів програми має завершитись у березні 2024 року.

За допомогою цієї програми підтримки понад 130 тис. українців змогли знайти тимчасове житло в Британії.

Уряд Шотландії виділив понад 64 млн доларів на будинки для українських біженців13.07.23, 09:52 • 167543 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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