Шотландия прекращает платить за жилье для беженцев из Украины

Шотландские власти решили прекратить покрывать расходы городов и муниципалитетов на краткосрочное жилье для беженцев из Украины. Об этом пишет газета Daily Record, передает УНН.

Детали

По данным издания, о своем решении правительство Шотландии сообщило местным властям незадолго до католического Рождества. Уточняется, что причина урезания расходов - проблемы с бюджетом. Местные власти считают, что без поддержки правительства им придется прекратить поддержку отелей с беженцами.

Журналисты отмечают, что в 2023 году городам выделили 10 млн фунтов на покрытие расходов, связанных с жильем для украинцев.

Ранее шотландская пресса писала, что тысячи украинских беженцев, проживающих в Великобритании могут остаться без жилья. Финансирование спонсоров программы должно завершиться в марте 2024 года.

С помощью этой программы поддержки более 130 тыс. украинцев смогли найти временное жилье в Британии.

Правительство Шотландии выделило более 64 млн долларов на дома для украинских беженцев