40 відсотків населення України цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги - ООН
Київ • УНН
За даними ООН, 40% населення України потребує гуманітарної допомоги через війну, що триває.
Після повномасштабного вторгнення росії українці пережили майже два роки невпинних бойових дій. Понад 14,6 мільйона людей – 40 відсотків населення України – цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги. Про це повідомляє ООН, пише УНН.
Цього року, за оцінками ООН, понад 14,6 мільйона жителів України - 40 відсотків населення країни - потребуватимуть гуманітарної допомоги. Війна також змусила близько 6,3 мільйона українців виїхати за кордон,
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Зазначається, що в Україні щодня гинуть і отримують поранення цивільні особи, а їхні будинки та критична інфраструктура руйнуються.
У ООН наголосили, що перший тиждень січня приніс Україні хвилю нападів, яка почалася 29 грудня і триває донині.
Сім’ї по всій Україні зустрічали Новий рік під звуки сирен повітряної тривоги, у підземних сховищах та на станціях метро чи в підвалах своїх будинків.
Доповнення
Наступного понеділка Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс і Верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді представлять скоординовані ООН плани щодо порятунку життів і подолання страждань, спричинених надзвичайною ситуацією.
Відбудеться панельна дискусія для презентації обох планів за участю Мартіна Гріффітса, Філіппо Гранді, координатора гуманітарних питань в Україні, Деніз Браун, віцепрем'єр-міністр України Ірини Верещук та представників громадських організацій з України та Польщі.
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