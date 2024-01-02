Радбез ООН не готовий навіть говорити про позбавлення рф всіх повноважень - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що постійні члени Ради Безпеки ООН не готові не лише до практичних кроків щодо позбавлення російської федерації всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему. Про це він розповів у інтерв'ю"Голосу Америки", пише УНН.

Країни-члени Ради Безпеки, а передусім постійні члени Ради Безпеки, продовжують стояти на позиції, що російська федерація є повноцінним та повноправним членом Ради Безпеки. Вони дозволяють російській федерації використовувати право вето. Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення російської федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію, - сказав Кислиця.

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За його словами, ООН у глибокій кризі не лише через те, що Рада Безпеки безпорадна, коли мова йде про заходи з зупинення війни в Україні та приборканню агресора. ООН знаходиться в глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функції – підтримання миру – вже не працює в тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому.

Він також зауважив, що, потрібно шукати нові форми та підходи до того, яким чином ООН у майбутньому буде підтримувати мир.

Це мало б стати предметом обговорення на Саміті майбутнього у вересні 24-го року. Він мав би стати карколомним саме для потреб визначення, яким чином світ буде реагувати на головні виклики. На превеликий жаль, я не можу сказати, що є підстави вважати, що саміт буде успішним. Є загроза, що він стане черговим типовим дійством, підсумком якого стане ніяка декларація, що не призведе до субстантивних змін в діяльності цієї організації, - сказав дипломат.

Нагадаємо

Під час екстреного засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, яке відбулося пізно ввечері у п’ятницю 29 грудня, помічник генсека ООН Мохамед Хіарі засудив напад росії на Україну.

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