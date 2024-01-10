40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи - ООН
По данным ООН, 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи из-за продолжающейся войны.
Кирилл Кернес избежал ответственности за распространение наркотиков
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова, избежал ответственности за продажу экстази и марихуаны.
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
Блокада польских перевозчиков и фермеров создала очередь из 950 грузовиков на польско-украинской границе. Больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская".
47 государств осудили поставки северокорейских ракет россии - заявление
Сорок семь стран осудили продажу КНДР ракет россии и удары рф по Украине.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника в саратовской области
россия утверждает, что ее силы ПВО сбили украинский беспилотник над саратовской областью.
В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW
россия стремится создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине, чтобы отдалить украинскую артиллерию, несмотря на сомнения относительно ее военной способности провести такую операцию.
США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины
США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
Эксперты КНИИСЭ изучают обломки вражеских ракет, подозревая, что в недавних ударах были использованы "Кинжалы", изготовленные из компонентов "Искандеров". Принадлежность ракет к КНДР пока не подтверждена.
россияне за сутки ранили еще двух жителей Донетчины
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 9 января.
Оккупанты обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевщины
Российские войска обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, жертв нет.