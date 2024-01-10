40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи - ООН

После полномасштабного вторжения россии украинцы пережили почти два года безостановочных боевых действий. Более 14,6 миллиона человек - 40 процентов населения Украины - в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи. Об этом сообщает ООН, пишет УНН.

В этом году, по оценкам ООН, более 14,6 миллиона жителей Украины - 40 процентов населения страны - будут нуждаться в гуманитарной помощи. Война также заставила около 6,3 миллиона украинцев выехать за границу, - говорится в публикации.

Детали

Отмечается, что в Украине ежедневно гибнут и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.

В ООН отметили, что первая неделя января принесла Украине волну нападений, которая началась 29 декабря и продолжается по сей день.

Семьи по всей Украине встречали Новый год под звуки сирен воздушной тревоги, в подземных хранилищах и на станциях метро или в подвалах своих домов.

Дополнение

В следующий понедельник Координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди представят скоординированные ООН планы по спасению жизней и преодолению страданий, вызванных чрезвычайной ситуацией.

Состоится панельная дискуссия для презентации обоих планов с участием Мартина Гриффитса, Филиппо Гранди, координатора гуманитарных вопросов в Украине, Дениз Браун, вице-премьер-министр Украины Ирины Верещук и представителей общественных организаций из Украины и Польши.

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