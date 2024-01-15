Результаты встречи в Давосе: Швейцария и Украина подписали коммюнике по безопасности
Киев • УНН
Швейцария и Украина на встрече в Давосе согласились, что безопасность Украины имеет решающее значение для глобальной и региональной стабильности.
По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное прескомюнике, в котором говорится, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности. Об этом сообщает министерство юстиции Украины, пишет УНН.
Детали
В коммюнике отмечается, что война против нашего государства - это один из основных дестабилизирующих факторов в мире.
Из-за этого мирные усилия необходимо значительно нарастить, чтобы положить конец войне справедливым и всеобъемлющим путём. Задачей мирового сообщества является не только завершение войны, но и преодоление последствий всех тех кризисов, которые были ею порождены по всему миру
Также отмечается, что мир для Украины и всего мира должен основываться только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.
"Эта встреча заложила необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которая может дать старт на высоком уровне для создания универсальной основы общего видения и путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Украинской формулы мира. Встреча лидеров может также дать начало тематическим встречам в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров", - отмечается в коммюнике.
Дополнение
Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает, что договор о завершении войны Украины с рф должен быть многосторонним, то есть подписан странами-гарантами.
Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе15 январь 2024, 12:25 • 15757 просмотров
Результаты встречи в Давосе: Швейцария и Украина подписали коммюнике по безопасности
Швейцария и Украина на встрече в Давосе согласились, что безопасность Украины имеет решающее значение для глобальной и региональной стабильности.
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