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Результаты встречи в Давосе: Швейцария и Украина подписали коммюнике по безопасности

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 13:59  •  23304 просмотра

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Швейцария и Украина на встрече в Давосе согласились, что безопасность Украины имеет решающее значение для глобальной и региональной стабильности.

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное прескомюнике, в котором говорится, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности. Об этом сообщает министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Детали

В коммюнике отмечается, что война против нашего государства - это один из основных дестабилизирующих факторов в мире.

Из-за этого мирные усилия необходимо значительно нарастить, чтобы положить конец войне справедливым и всеобъемлющим путём. Задачей мирового сообщества является не только завершение войны, но и преодоление последствий всех тех кризисов, которые были ею порождены по всему миру

- говорится в коммюнике.

Также отмечается, что мир для Украины и всего мира должен основываться только на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.

"Эта встреча заложила необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которая может дать старт на высоком уровне для создания универсальной основы общего видения и путей достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе Украинской формулы мира. Встреча лидеров может также дать начало тематическим встречам в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров", - отмечается в коммюнике.

Дополнение

Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает, что договор о завершении войны Украины с рф должен быть многосторонним, то есть подписан странами-гарантами. 

Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе15 январь 2024, 12:25 • 15757 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Результати зустрічі в Давосі: Швейцарія та Україна підписали комюніке щодо безпеки
Results of the meeting in Davos: Switzerland and Ukraine sign communiqué on security
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