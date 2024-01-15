Результати зустрічі в Давосі: Швейцарія та Україна підписали комюніке щодо безпеки

За результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке, у якому йдеться, що безпека України є невіддільною частиною світової та регіональної безпеки. Про це повідомляє міністерство юстиції України, пише УНН.

Деталі

У комюніке зазначається, що війна проти нашої держави — це один із основних дестабілізаційних чинників у світі.

Через це мирні зусилля необхідно значно наростити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків усіх тих криз, які були нею породжені по всьому світу - йдеться в комюніке.

Також відзначається, що мир для України та всього світу має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.

"Ця зустріч заклала необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може дати старт на високому рівні для створення універсальної основи спільного бачення та шляхів досягнення всеохопного, справедливого та міцного миру для України на основі Української формули миру. Зустріч лідерів може також дати початок тематичним зустрічам у різних країнах на міністерському, парламентському, експертному та інших рівнях для підготовки детальних пропозицій для лідерів", — наголошено в комюніке.

Доповнення

Міністр юстиції України Денис Малюська наполягає, що договір про завершення війни України з рф повинен бути багатостороннім, тобто підписаний країнами-гарантами.

Голова Єврокомісії зустрінеться із Зеленським у Давосі