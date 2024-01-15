Голова Єврокомісії зустрінеться із Зеленським у Давосі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок виступить на Вссвітньому економічному форумі у Давосі і після цього зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомив у понеділок під час брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише УНН.

Завтра президент виступить із промовою під час відкриття заходу. Після цього президент матиме кілька двосторонніх зустрічей – з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, президентом Угорщини Каталін Новак - сказав Мамер.

З його слів, фон дер Ляєн прибуває до Давоса сьогодні, буде на заході у вівторок і в середу повертається звідти.

Зеленський прибув до Швейцарії для участі у форумі в Давосі