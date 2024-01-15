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Голова Єврокомісії зустрінеться із Зеленським у Давосі

Голова Єврокомісії зустрінеться із Зеленським у Давосі

Київ • УНН

 • 22695 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступить у Давосі та зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок виступить на Вссвітньому економічному форумі у Давосі і після цього зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомив у понеділок під час брифінгу речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише УНН.

Завтра президент виступить із промовою під час відкриття заходу. Після цього президент матиме кілька двосторонніх зустрічей – з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, президентом Угорщини Каталін Новак

- сказав Мамер.

З його слів, фон дер Ляєн прибуває до Давоса сьогодні, буде на заході у вівторок і в середу повертається звідти.

Зеленський прибув до Швейцарії для участі у форумі в Давосі15.01.24, 13:43 • 22727 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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