Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит в Давосе и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе и после этого встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в понедельник во время брифинга спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет УНН.
Завтра президент выступит с речью во время открытия мероприятия. После этого у президента будет несколько двусторонних встреч - с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Китая Ли Цяном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Венгрии Каталин Новак
По его словам, фон дер Ляйен прибывает в Давос сегодня, будет на мероприятии во вторник и в среду возвращается оттуда.
Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме в Давосе15 январь 2024, 11:43 • 16016 просмотров
Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит в Давосе и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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