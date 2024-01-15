Глава Еврокомиссии встретится с Зеленским в Давосе

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе и после этого встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в понедельник во время брифинга спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет УНН.

Завтра президент выступит с речью во время открытия мероприятия. После этого у президента будет несколько двусторонних встреч - с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Китая Ли Цяном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Венгрии Каталин Новак - сказал Мамер.

По его словам, фон дер Ляйен прибывает в Давос сегодня, будет на мероприятии во вторник и в среду возвращается оттуда.

Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме в Давосе