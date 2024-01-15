Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме по Формуле мира
Президент Украины Зеленский находится в Швейцарии для переговоров и участия в Давосском форуме, где будет обсуждаться украинская Формула мира.
россияне массированно обстреляли Красногоровку в Донецкой области: есть погибший и раненый
В результате российского обстрела Красногоровки Донецкой области погиб один человек, еще один получил ранения.
беларусь отправила в рф военных, чтобы те переняли опыт оккупантов в войне против Украины
Белорусские солдаты будут тренироваться в россии, чтобы перенять опыт, который оккупанты получили на войне в Украине.
Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК
ОТП Банк выполняет план выхода с российского рынка, руководствуясь указаниями НАПК и Европейской Комиссии.
На российской брянщине двое военных рф погибли в результате пожара в блиндаже - росСМИ
В результате пожара в блиндаже в брянской области рф погибли двое российских военнослужащих из-за вероятного неосторожного обращения с огнем.
Январские морозы в Украине не повлияли на озимые - ученые
Посевы озимых в Украине находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на сильные морозы, но эксперты отмечают необходимость продолжения мониторинга из-за нестабильности погоды.
В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек
Пол монастыря XV века обвалился во время свадьбы в Италии, травмировав 35 человек, шестеро из которых получили серьезные ранения.
Выбитые окна и разрушенные стены: последствия ночного удара рф по Херсону
Во время ночного удара по центральному району Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов.
Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности
Финские компании экспортируют продукцию военно-промышленного комплекса в россию вопреки санкциям, некоторые из них находятся под уголовным расследованием.
В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС
Израильский футболист Сагив Йехезкель был освобожден турецким судом после задержания за ношение нарукавной повязки с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС.