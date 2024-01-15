Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в форуме по Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Там он, в частности, примет участие в форуме в Давосе, на котором будет обсуждаться украинская Формула мира, сообщает УНН.

Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и приму участие в Давосском форуме - написал Зеленский в Telegram.

В Берне Президент проведет переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций и главой Швейцарии Виолой Амхерд.

Благодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения - указал Президент.

Также Зеленский сообщил, что будет говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский уже встретился с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. Об этом глава МИД сообщил в соцсети X.

В Давосе рассмотрели пять пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии