В Давосе рассмотрели пять пунктов Формулы мира и провели две специальные сессии

В Давосе советники по вопросам национальной безопасности рассмотрели вторую пятерку пунктов Украинской формулы мира. Об этом сообщили на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

В частности, были рассмотрены следующие ключевые пункты Формулы:

"Вывод российских войск и прекращение боевых действий",

"Восстановление справедливости",

"Экологическая безопасность",

"Недопущение эскалации и повторения агрессии",

"Подтверждение окончания войны".

Вывод российских войск и прекращение боевых действий

Представители Литвы и министр обороны Украины Рустем Умеров представили наработки рабочей группы по пункту "Вывод российских войск и прекращение боевых действий".

В частности, было предложено создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по национальной безопасности, среди задач которой будут: разработка и обеспечение принятия международного соглашения, которое призвало бы Россию к полному прекращению боевых действий и выводу войск из Украины.

Также необходимо совместно разработать механизм вывода войск РФ и вооруженных формирований с оккупированных территорий Украины. Вывод войск должен включать в себя:

вывод российских подразделений и военнослужащих с временно оккупированных территорий;

расформирование и полное разоружение военных террористических организаций на временно оккупированных территориях;

изъятие военной техники и вооружения с временно оккупированных территорий для их утилизации.

Восстановление справедливости

Наработки по пункту "Восстановление справедливости" представили представители Нидерландов, а также Генеральный прокурор Андрей Костин и заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Они отметили, что усилия по обеспечению ответственности России основываются на пяти важных компонентах:

обеспечение эффективного расследования на национальном уровне;

обеспечение ответственности за преступление агрессии;

продолжение стратегического партнерства с международными механизмами правосудия;

содействие двустороннему и многостороннему межгосударственному партнерству;

обеспечение выплаты со стороны России репараций Украине и украинскому народу в соответствии с международным правом.

На сегодня мы зарегистрировали до 120 тысяч случаев военных преступлений. Мы сообщили о подозрении 477 лицам, предъявили обвинения 319 лицам и осудили 77 человек. Мы диверсифицировали наши ресурсы и усилия, создав девять региональных подразделений по вопросам военных преступлений, а также специализированные подразделения на центральном уровне: по вопросам сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, экологического ущерба, вызванного войной, и депортации украинских детей сообщил Андрей Костин.

Он также отметил, что запуск Международного центра по преследованию за преступление агрессии является значительным шагом вперед в направлении восстановления справедливости. А финальным шагом будет создание Специального трибунала по преступлению агрессии.

Ирина Мудрая со своей стороны подчеркнула важность не только дальнейшего усиления санкционного давления на страну-агрессора, но и создания компенсационного механизма для возмещения убытков пострадавшим и восстановления страны.

Заместитель министра призвала страны выполнить свой положительный долг сотрудничать и ввести контрмеры, которые позволят конфискацию российских активов в соответствии с нормами международного права.

Экологическая безопасность

Представители Германии, Финляндии, Болгарии и первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр экологии Украины Руслан Стрелец представили наработки рабочей группы по пункту "Экологическая безопасность". Как подчеркнул министр, выбросы парниковых газов, вызванные войной в Украине, превышают общий объем выбросов в Австрии.

Год назад было 97 миллионов тонн выбросов CO2. Сегодня - 150 миллионов тонн СО2. Мировые усилия по достижению климатической нейтральности подорваны заявил он.

Кроме того, по словам Руслана Стрельца, воды, которая была потеряна в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, хватило бы, чтобы обеспечить питьевой водой всю планету на два дня.

Учитывая это, была отмечена необходимость унифицировать методику подсчета убытков и внедрить определение "экоцид" в международное право, чем сейчас занимается Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны под сопредседательством Андрея Ермака и экс-вице-премьер-министра, бывшего министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Маргот Вальстрем отметила, что Украина является первой страной, которая определила приоритетность вопросов окружающей среды в мирном плане, а также признала, что будущее здоровье нации и безопасность частично будут определяться влиянием войны на окружающую среду.

Недопущение эскалации войны и повторения агрессии

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак совместно с представителем Великобритании презентовали пункт "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии".

В частности, Андрей Ермак рассказал о том, как происходила наработка проекта Киевского договора по безопасности, который в дальнейшем лег в основу Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в июле 2023 года в Вильнюсе. А два дня назад в Киеве лидеры Украины и Великобритании подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое стало первым документом во исполнение Вильнюсской декларации. Руководитель Офиса Президента акцентировал, что соглашение между Украиной и Великобританией - это содержательный документ, который охватывает все важные вопросы сотрудничества. Это соглашение является хорошим примером для других 30 подписантов Совместной декларации G7.

По его убеждению, важно, чтобы страны за пределами европейского региона и Северной Америки поняли, что жестокая агрессивная война, которую Россия развязала против Украины, имеет глобальные последствия и затрагивает каждое государство в мире.

Мы хотим, чтобы наша Формула стала глобальной. Мы хотим, чтобы весь мир использовал наш опыт, учился на наших уроках, использовал наши инструменты и готовые решения. Чтобы можно было предотвратить любую другую агрессию в любой другой части мира отметил Андрей Ермак и добавил, что справедливый, длительный и устойчивый мир возможен только при условии нашего единства.

Со своей стороны Игорь Жовква отметил, что Совместная декларация G7 о поддержке Украины является основой для новой комплексной системы предотвращения эскалации войны и повторения агрессии. Сейчас еще 15 стран подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы начать двусторонние консультации о гарантиях безопасности для Украины.

Подтверждение окончания войны

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и министр юстиции Украины Денис Малюська представили наработки рабочей группы по реализации пункта № 10 - "Подтверждение окончания войны".

Так, Денис Малюська напомнил, что Украина неоднократно пыталась договориться с Россией о взаимных отношениях и оформить соответствующий международный договор, и каждый раз РФ прекращала его выполнять и просто игнорировала. Это касается как договора о совместной границе, так и "большого" договора о дружбе и сотрудничестве, и Будапештского меморандума, и Минских договоренностей, и даже Переяславских статей 1659 года.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись две специальные дискуссионные сессии, посвященные аспектам продовольственной безопасности и гуманитарным вопросам войны, которые уже были представлены во время третьей встречи на Мальте.

Продовольственная безопасность

Во время специальной сессии на тему "Продовольственная безопасность" первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что этот пункт Украинской формулы мира привлек значительное внимание международного сообщества, ведь в 2022 году цены на некоторые сельскохозяйственные культуры достигли исторического мирового максимума.

С тех пор комплекс различных мер помог восстановить поставки продовольствия на мировые рынки и для наиболее уязвимых потребителей. В декабре 2023-го Украине удалось отправить в мир более 7 млн тонн сельскохозяйственной продукции, выйдя на почти довоенные объемы.

Цены на все ключевые зерновые также упали до довоенного уровня, что является ключевым индикатором успеха совместных усилий, отметила Юлия Свириденко. Среди мер, которые доказали свою эффективность, она назвала обеспечение со стороны Украины и партнеров судоходства в Черном море и улучшение транспортировки грузов через страны ЕС в рамках инициативы ЕС Solidarity Lanes.

Кроме того, одним из важнейших элементов восстановления продовольственной безопасности является поставка пищи потребителям в Африке. Инициатива Главы Украинского государства Владимира Зеленского "Зерно из Украины" помогла поставлять зерно жителям наиболее уязвимых африканских государств.

Гуманитарные вопросы

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и сопредседатель Международной экспертной группы высокого уровня Bring Kids Back UA, юрист по правам человека, гражданских свобод и защиты детей, директор Института прав человека Международной ассоциации юристов баронесса Хелена Кеннеди на специальной сессии "Гуманитарные вопросы" рассказали о борьбе за возвращение принудительно перемещенных или депортированных Россией украинских детей, незаконно похищенных и заключенных гражданских лиц, военнопленных.

Во время обсуждения отдельное внимание было уделено насильственным исчезновениям детей в результате их депортации РФ.

По официальным данным, Россия депортировала или принудительно переместила более 19,5 тыс. украинских детей. Сейчас вернули домой только 517 детей. Что касается взрослых: в Украину вернулось 2828 украинцев, среди которых только 150 гражданских. Наша задача - вернуть всех! Поэтому международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении! подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Он также отметил, что украинцев, которых похищает РФ, удерживают в ненадлежащих условиях, гражданских граждан и военнопленных незаконно осуждают и подвергают пыткам. Таким образом Россия нарушает нормы международно гуманитарного права.

По убеждению участников дискуссии, Международная коалиция стран за возвращение украинских детей должна сосредоточиться на координации действий международного сообщества, в том числе и стран Глобального Юга, с целью содействия возвращению украинских детей, незаконно перемещенных или депортированных Россией.

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